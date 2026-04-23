Özgür Özel, gözü yaşlı küçük Melek'i işaret etti: "Hakkınızı alacaksınız"

Doruk Madencilik işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle günlerdir Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde eylem yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan işçilerle bir araya geldi.

"İŞÇİLERİN EYLEMİ ÇOK ANLAMLI"

Özel, burada yaptığı konuşmada, firmanın, işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını vermediğini, sürekli ücretsiz izne çıkardığını öne sürerek, işçilerin eyleminin çok anlamlı olduğunu söyledi.

"MÜCADELENİZ, TÜM EMEKÇİLER İÇİN BİR KUTUP YILDIZI"

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

Değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz Ankara’ya hoş geldiniz. Yürüyüşünüz Türkiye’de bu şartlarda bütün ülkede büyük saygı uyandırdı. Bugün Doruk Madencilik, aslında bu mücadeleyi vermeyeceğinizi düşünerek ve ‘Yapanın yanına kar kalıyor, vermediğin, sömürdüğün alın teri cebine kalıyor’ düşüncesiyle sizin emeğinize sömüren, tazminatlarınızı vermeyen, 4, 5 aylık maaşlarınızı vermeyen, sürekli sizleri ücretsiz izne çıkaran, ‘Çoluğunu, çocuğunu ailesini nasıl geçindirecek bu adam’ diye bakmadan bir bakış açısında. Buna karşı göstermiş olduğunuz bu mücadele, Türkiye’de hakkı yenen bütün mağdurlar için bütün emekçiler için aslında bir kutup yıldızı.”

“HALK MÜCADELENİZİ GÖRÜYOR VE DESTEKLİYOR”

“Sizin gösterdiğiniz yolda aslında yürümesi gerekip de cesaret edemeyenler, bunlara cesaret bulacaklar. Tam da bu yüzden işte, hani şöyle düşünüyorsanız, ‘Ya hakkimizi verseler gideriz, bu kadar mağdur edildik, devlet için nedir, zaten TMSF’den devredilmiş, bizim haklarımızı çoktan ödemelilerdi, şimdi de bir talimatla bu şirket bunu öder, neden ödenmiyor’ derseniz, vallahi emekçiler açısından çok iyi örnek oluyorsunuz. Ama rejim bunu kötü örnek kabul ediyor. Çünkü rejim, bugünkü yönetim sermayenin yanında, emekçinin karşısında kendisini konumlamış durumda. Ama sizin bu mücadelenizi halk görüyor ve sizi destekliyor, sizin arkanızda da milyonlarca insan var.”

“KURUCU BAŞKAN ŞEHİT OLDU”

“Bu Vedat Dalokay Nikah Salonu’nun önü şuna şahittir; Bu Bağımsız Maden-İş, bizim Soma’da emekçiler yalnız bırakılmışken hak arama mücadeleleri verilmezken yola çıkan, önüne düşen, kurulan bir bağımsız sendika. Ve Soma‘daki 2 bin 800 işçi haklarını aldıysa bu arkadaşlar sayesinde aldı. Sonrasında büyük mücadeleler verildi ve bu Bağımsız Maden-İş’in kurucusu Tahir Çetin, kardeşi burada. Ve Ali Faik İnter, babası madende ölmüş gencecik bir kardeşimiz. Aynı sizin gibi Soma’dan buraya yürüdüler, gün oldu yanarak yürüdüler, gün oldu buraya geldiler, burada ben onları ziyaret ettim, yalınayak burada durdular, baretlerini yere vurdular. Defalarca Süleyman Soylu onları Ankara’ya sokmadı. Bir sefer 6 gün, 7 gün uykusuz Ankara girişinde tuttular. Bir bayram arefesinde Manisa’ya uykusuz dönerken direksiyon başında uyudular ve hayatlarını kaybettiler. Bağımsız Maden-İş’in kurucu başkanı şehit olmuştur. Bugün burada Gökay Başkan, Başaran Aksu bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz onların size verdiği desteği görüyoruz ve Bağımsız maden-İş’in ne kadar önemli bir iş yaptığını bir kez daha altını kalan harflerle, kalın bir şekilde çizmek isterim.”

“HEPİMİZ ARKANIZDAYIZ”

“Bugün, 23 Nisan Çocuk bayramı. Burada bir Madenci oğlu, ‘babası hakkını alsın’ diye gelmiş. Bir madencinin kızı, Melek, ‘babası hakkını alsın’ diye gelmiş. Gençler, eşlerinin yanlarına gelmişler. Biz de sizin yanınıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün dayanışma duygularımızla, Meclis’teki Grup Başkanvekilimizle, bu mücadelelerde hep Somalı işçilerin yanında olmuş Manisa Milletvekilimiz Vehbi Bey’le birlikte geldik. Tüm hepimiz sizin arkanızdayız. Geçen sefer, gerçi inşallah bu sefer öyle kazalar, ölümler olmasın ama Tahir Çetin mücadeleyi hayatıyla ödedikten birkaç gün sonra hepsinin hakkını verdiler. Çünkü kamuoyu baskısına dayanamadılar. Şimdiden eninde sonunda hakkınızı alacaksınız. Biz, sizi desteklemeye, evlatlarınızın yanında olmaya devam edeceğiz. İleride bu iktidar değişip gerçekten halkın iktidarı geldiğinde nasıl 1980 darbesinden önce hemen her işçi sendikalıysa ve gram hakkı varsa, söke söke hakkını alıyorsa sizin önderlik ettiğiniz bu yolda Türkiye işçi sınıfı örgütlenecek ve herkes söke söke hakkını alacak. Kimse emekçinin emeğini sömürmeyecek. Yaşasın Doruk Madencilik’teki emekçilerin direnişi. Yıldızlar Holdinge karşı verilen direnişi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye işçi sınıfının mücadelesi. Hepinize saygıyla selamlıyoruz.”



Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır