Özgür Özel'i pazarda görünce boynuna sarılıp, isyan etti: Televizyonları kırmak istiyoruz artı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da pazarcı esnafını ziyaret etti. Semt pazarında pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen ve bir süre vatandaşlarla sohbet eden CHP lideri Özel, hayat pahalılığını eleştirdi.

Artan maliyetlere karşı herkesin 'Geçinemiyoruz' diyerek dert yandığını paylaşan CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu düzende ne alan memnun, ne satan memnun. İktidar sokağa çıkamasa da pazara gelemese de biz her yerde milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONLARI KIRMAK İSTİYORUZ ARTIK"

Öte yandan CHP lideri Özel'in pazar ziyareti sırasında yanına gelen bir teyzeyle diyaloğu ise dikkat çekti. CHP liderini görünce boyununa sarılan kadın, "Bizi bu zulümden kurtarın. Valla biz öldük. Televizyonları izlemekten yorulduk. Televizyonları kırmak istiyoruz artık. Ama sadece sizi izlemek isteriz. Sen de çok yoruldun. Sana çok üzülüyoruz yavrum, sesin de gitti. İnşallah bizi kurtaracaksınız" dedi.

CHP lideri ise "İnşallah hep beraber siz kurtaracaksınız hepimizi" diye yanıt verdi.