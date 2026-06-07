'Özgür Özel' iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi! Dervişoğlu: "Umarım böyle bir adım atılmaz"

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları siyasetin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürürken Ankara kulislerinde yeni bir iddia daha konuşulmaya başladı. İddiaya göre Özgür Özel ve bazı CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklama sürecinin gündeme gelebileceği öne sürüldü.

DERVİŞOĞLU: “UMAR VE DİLERİM Kİ BÖYLE BİR ADIM ATILMAZ”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, söz konusu kulis iddialarını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na sordu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılacağı ve tutuklanacağı yönündeki iddialar hakkında, “Umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz” sözleriyle dikkat çekti.

“TÜRK MİLLETİ SABRININ SONUNA GELDİ”

Açıklamasında Cumhur İttifakı'na da seslenen Dervişoğlu, "Cumhur koalisyonu, yönetemediği ülkemizde öyle adımlar attı ve atıyor ki artık neye şaşıracağımızı şaşırdık. Bu duyguya rağmen, umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz. Çünkü bu her şeyden önce toplumsal barışı bozar" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Dervişoğlu, “Milleti kamplara ayırmaktan kazanç uman Cumhur koalisyonunun anlaması gereken şu; Türk milleti çok sabır gösterdi. Ve artık sabrının sonuna geldi” dedi.

"BÜYÜK SIKINTILAR YAŞATIR"

Dervişoğlu, böyle bir hamlenin Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunarak, “Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye’ye büyük sıkıntılar yaşatır. Milletimizin selameti, her faninin şahsi menfaatinin üzerindedir” ifadelerini kullandı.