HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

'Özgür Özel' iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi! Dervişoğlu: "Umarım böyle bir adım atılmaz"

Ankara kulislerinde Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanacağı iddiası konuşulmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan iddiayla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

'Özgür Özel' iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi! Dervişoğlu: "Umarım böyle bir adım atılmaz"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları siyasetin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürürken Ankara kulislerinde yeni bir iddia daha konuşulmaya başladı. İddiaya göre Özgür Özel ve bazı CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklama sürecinin gündeme gelebileceği öne sürüldü.

DERVİŞOĞLU: “UMAR VE DİLERİM Kİ BÖYLE BİR ADIM ATILMAZ”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, söz konusu kulis iddialarını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na sordu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılacağı ve tutuklanacağı yönündeki iddialar hakkında, “Umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz” sözleriyle dikkat çekti.

Özgür Özel iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi! Dervişoğlu: "Umarım böyle bir adım atılmaz" 1

“TÜRK MİLLETİ SABRININ SONUNA GELDİ”

Açıklamasında Cumhur İttifakı'na da seslenen Dervişoğlu, "Cumhur koalisyonu, yönetemediği ülkemizde öyle adımlar attı ve atıyor ki artık neye şaşıracağımızı şaşırdık. Bu duyguya rağmen, umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz. Çünkü bu her şeyden önce toplumsal barışı bozar" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Dervişoğlu, “Milleti kamplara ayırmaktan kazanç uman Cumhur koalisyonunun anlaması gereken şu; Türk milleti çok sabır gösterdi. Ve artık sabrının sonuna geldi” dedi.

Özgür Özel iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi! Dervişoğlu: "Umarım böyle bir adım atılmaz" 2

"BÜYÜK SIKINTILAR YAŞATIR"

Dervişoğlu, böyle bir hamlenin Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunarak, “Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye’ye büyük sıkıntılar yaşatır. Milletimizin selameti, her faninin şahsi menfaatinin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldıSöke’deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı
Kontrolden çıkan traktör köprüden aşağı uçtuKontrolden çıkan traktör köprüden aşağı uçtu

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP müsavat dervişoğlu
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.