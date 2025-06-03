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Özgür Özel'in 'benzin istasyonu' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Yeni düzenleme yok, geçmişte var olan yetkiler kanun haline getirildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Özgür Özel'in 'benzin istasyonu' iddiasına bakanlıktan yalanlama! "Yeni düzenleme yok, geçmişte var olan yetkiler kanun haline getirildi"
Hazar Gönüllü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

"GEÇMİŞTE DE VAR OLAN YETKİLER KANUN HALİNE GETİRİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

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“BURADA YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR”

Kısacası; durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"2019'dan önceki dosyaları istemeyen savcılar bize bu iftiraları atıyorlar. Kanıt bulamasalar iftiracı buluyorlar. Murat Kurum'a soruyorum. Bu iftiraları atan kişinin Aziz İhsan Aktaş, İstanbul TEM'de 76 pompalık benzin istasyonu için imar verilmesi istedi. Gece 01.30'da bir cümle eklenerek, kanuna eklediler. Bakanın haberi olmadan olur mu, AK Parti ve MHP oylarıyla geçirdiler. Geçen gün buranın önünden geçtim 3. kata çıkmışlar. Nasıl olacak şimdi? Murat Kurum, bu işlerin neresindesin?"

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Özgür Özel Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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