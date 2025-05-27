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Özgür Özel'in canlı yayında göstererek anlattığı "hayali" gündem oldu: "Elimizde balyozla kırıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in otoyol ücretleriyle ilgili konuşurken yaptığı 'balyoz' çıkışı gündeme damga vurdu. Canlı yayında hayalinden söz eden Özel "Ben günün birinde, elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımızı hayal ediyorum" ifadeleriyle dikkat çekti. Öte yandan Özel'in bugünü işaret ederek "Erdoğan'a ahtapotu göstereceğim" çıkışıyla ne açıklayacağı da merak konusu oldu.

Özgür Özel'in canlı yayında göstererek anlattığı "hayali" gündem oldu: "Elimizde balyozla kırıyoruz"
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Halk TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otoyol ücretlerinden yakınan Özel, "otoyol gişelerini balyozla yıktıkları günü hayal ettiğini" söyledi.

"BALYOZLA KIRDIĞIMIZI HAYAL EDİYORUM"

"Bu hasta garantisi, yolcu garantisi olan işlerin tamamını bitireceğiz. Ya Türk parasına çevrilecek, ödenecek ya da zaten ödendiyse bunlar kamulaştırılacak. Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum. Yahu böyle şey mi olur?

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"ULAŞIM HAKKI BU DEVİRDE BU KADAR FAHİŞ FİYATTAN OLABİLİR Mİ?"

Almanya’da hangi otoyol Alman’a paralı yahu? Otoban Almanya’dan transit geçer, kamyonculara bilmem ne kadar paralı. Ulaşım hakkı bu devirde bu kadar fahiş fiyattan olabilir mi? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip de rahata ermek lazım."

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BUGÜNÜ İŞARET ETTİ: "ERDOĞAN'A BİR AHTAPOT GÖSTERECEĞİM"

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ahtapot' çıkışıyla başlayan polemik de sürüyor. Erdoğan'ın İBB operasyonlarından söz ederken yaptığı 'ahtapot' benzetmesine yanıt veren Özel, bugünkü grup toplantısını işaret edip "Erdoğan'a yarın bir ahtapot göstereceğim. Erdoğan'ın bir tek gördüğü ahtapotu grup toplantımızda göstereceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel balyoz
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