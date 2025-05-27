Özgür Özel'in canlı yayında göstererek anlattığı "hayali" gündem oldu: "Elimizde balyozla kırıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Halk TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otoyol ücretlerinden yakınan Özel, "otoyol gişelerini balyozla yıktıkları günü hayal ettiğini" söyledi.
"Bu hasta garantisi, yolcu garantisi olan işlerin tamamını bitireceğiz. Ya Türk parasına çevrilecek, ödenecek ya da zaten ödendiyse bunlar kamulaştırılacak. Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum. Yahu böyle şey mi olur?
Almanya’da hangi otoyol Alman’a paralı yahu? Otoban Almanya’dan transit geçer, kamyonculara bilmem ne kadar paralı. Ulaşım hakkı bu devirde bu kadar fahiş fiyattan olabilir mi? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip de rahata ermek lazım."
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ahtapot' çıkışıyla başlayan polemik de sürüyor. Erdoğan'ın İBB operasyonlarından söz ederken yaptığı 'ahtapot' benzetmesine yanıt veren Özel, bugünkü grup toplantısını işaret edip "Erdoğan'a yarın bir ahtapot göstereceğim. Erdoğan'ın bir tek gördüğü ahtapotu grup toplantımızda göstereceğim" dedi.
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