Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir'in rekor oyla seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından cezaevinde ilk siyasi ziyaret CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gerçekleştirildi. Bu ziyaretin yanı sıra CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'in İmamoğlu'yla ne zaman görüşeceği merak edildi.

TARİH BELLİ OLDU!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her akşam Saraçhane'deki eylemlerde ve İmamoğlu ailesinin yanında yer alan Özgür Özel'in, 25 Mart sabahı saat 9.30'de görüşeceği öğrenildi.