HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği tarih belli oldu

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği tarih belli oldu

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
24.03.2025 18:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'in de görüşeceği tarih belli oldu.

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir'in rekor oyla seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından cezaevinde ilk siyasi ziyaret CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gerçekleştirildi. Bu ziyaretin yanı sıra CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'in İmamoğlu'yla ne zaman görüşeceği merak edildi.

F8PyerkbsAA_vKA.jpglarge

TARİH BELLİ OLDU!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her akşam Saraçhane'deki eylemlerde ve İmamoğlu ailesinin yanında yer alan Özgür Özel'in, 25 Mart sabahı saat 9.30'de görüşeceği öğrenildi.

2198c740-06a0-11f0-94d4-6f954f5d

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı
Adıyaman'da kum yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralıAdıyaman'da kum yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi

Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi

Batman'da çete lideri anne ve kızının 300 milyonluk 'İlahi güç' vurgunu! Domuz tırnağı, at kuyruğu detayları...

Batman'da çete lideri anne ve kızının 300 milyonluk 'İlahi güç' vurgunu! Domuz tırnağı, at kuyruğu detayları...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.