HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'in iddiası üzerine gözaltına alınmıştı! Avukat Mehmet Yıldırım hakkında yeni gelişme

CHP lideri Özgür Özel'in mitingde sözünü ettiği, Antalya'da gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım hakkında yeni gelişme yaşandı. Yıldırım adliyeye sevk edildi.

Özgür Özel'in iddiası üzerine gözaltına alınmıştı! Avukat Mehmet Yıldırım hakkında yeni gelişme

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli avukat Mehmet Yıldırım polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Mehmet Yıldırım ile yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı, şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalanmıştı, daha sonra işlemleri için İstanbul'a getirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıÇanakkale’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karapınar’da müstakil evde yangınKarapınar’da müstakil evde yangın

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Avukat Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

79 kişiden sonra 7 kişi daha hastanelik oldu!

79 kişiden sonra 7 kişi daha hastanelik oldu!

İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kurtuldu

İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.