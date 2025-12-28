Özgür Özel'in "İHA" iddiasına yalanlama geldi: "Yetki gecikmeksizin Hava Kuvvetleri'ne devredildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir gazetede yayımlanan röportajındaki 'İHA' iddiasıyla ses getirdi. Özel iddiasında "Esas sorun iki saat boyunca İHA’nın düşürülmemesi. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'İN İHA İDDİASINA DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) Özel'in dile getirdiği iddia hakkında yalanlama geldi. Açıklamada "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" denirken şunlar kaydedildi:

"BARIŞ DÖNEMİ PROSEDÜRLERİNİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DÜŞÜRÜLDÜ"

"Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

"YETKİ GECİKMEKSİZİN HAVA KUVVETLERİ'NE DEVREDİLDİ"

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "ÖZEL'İN İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuyla ilgili bir açıklama paylaşarak şunları ifade etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum."