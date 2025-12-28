HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'in "İHA" iddiasına yalanlama geldi: "Yetki gecikmeksizin Hava Kuvvetleri'ne devredildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ankara'ya gelen İHA" hakkındaki iddiasına açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" diyerek detayları açıkladı.

Özgür Özel'in "İHA" iddiasına yalanlama geldi: "Yetki gecikmeksizin Hava Kuvvetleri'ne devredildi"
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir gazetede yayımlanan röportajındaki 'İHA' iddiasıyla ses getirdi. Özel iddiasında "Esas sorun iki saat boyunca İHA’nın düşürülmemesi. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'İN İHA İDDİASINA DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) Özel'in dile getirdiği iddia hakkında yalanlama geldi. Açıklamada "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur" denirken şunlar kaydedildi:

"BARIŞ DÖNEMİ PROSEDÜRLERİNİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DÜŞÜRÜLDÜ"

"Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Özgür Özel in "İHA" iddiasına yalanlama geldi: "Yetki gecikmeksizin Hava Kuvvetleri ne devredildi" 1

"YETKİ GECİKMEKSİZİN HAVA KUVVETLERİ'NE DEVREDİLDİ"

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "ÖZEL'İN İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuyla ilgili bir açıklama paylaşarak şunları ifade etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıradaki zamma tam rakam verdi: "Korkunç" Sıradaki zamma tam rakam verdi: "Korkunç"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildiBitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi
Konya'daki fuhuş operasyonu... Yakalanan 6 zanlı tutuklandı!Konya'daki fuhuş operasyonu... Yakalanan 6 zanlı tutuklandı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.