Özgür Özel'in 'ikili hukuk' eleştirisine Bakan Tunç'tan yanıt! Soruşturmaları işaret etti: "Herkes delilleri öğrenecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik "Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi mi var?" eleştirisine Bakan Tunç'tan yanıt geldi. İBB soruşturmalarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Tunç "İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. İddianamenin tamamlanmasıyla süreç bitmeyecek. İddianame çıktığında herkes delilleri öğrenecek" diye konuştu.

Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ikili hukuk' eleştirisine yanıt veren Bakan Tunç "Adalet sistemimizi, demokratik hukuk devletini yıpratmaya yönelik bu tür ibarelerden kaçınmak gerekir" dedi.

"BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR SİYASİ DEĞİL"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Savcılar suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorunda. Şüphelinin lehine ve aleyhine tüm delilleri toplamakla cumhuriyet savcılığı görevlidir. İhbarlar sonucunda soruşturmalar devam ediyor. Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevini yapıyor.

  • Tek bir kişi karar vermiyor, mekanizma işliyor. CHP Genel Başkanı yargıyı etkilemekten kaçınmalı. Yargı hepimizin yargısı. İddianame yazım süreci devam ediyor, hepimiz soruşturmaların sonucunu beklemeliyiz. Yargıyı rahat bırakmak lazım.

"İDDİANAME ÇIKTIĞINDA HERKES DELİLLERİ ÖĞRENECEK"

  • İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. İddianamenin tamamlanmasıyla süreç bitmeyecek. İddianame çıktığında herkes delilleri öğrenecek.

  • Türkiye’de ikili hukuk sistemi yoktur. CHP lideri Özel’in önergesine cevaplarımızı ileteceğiz. Adalet sistemimizi, demokratik hukuk devletini yıpratmaya yönelik bu tür ibarelerden kaçınmak gerekir.
