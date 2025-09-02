Özgür Özel'in 'ikili hukuk' eleştirisine Bakan Tunç'tan yanıt! Soruşturmaları işaret etti: "Herkes delilleri öğrenecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ikili hukuk' eleştirisine yanıt veren Bakan Tunç "Adalet sistemimizi, demokratik hukuk devletini yıpratmaya yönelik bu tür ibarelerden kaçınmak gerekir" dedi.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:
Savcılar suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorunda. Şüphelinin lehine ve aleyhine tüm delilleri toplamakla cumhuriyet savcılığı görevlidir. İhbarlar sonucunda soruşturmalar devam ediyor. Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevini yapıyor.
