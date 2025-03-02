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  4. Özgür Özel'in Öcalan iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Özgür Özel'in Öcalan iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

02.03.2025 11:20
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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı gündemde. CHP lideri Özgür Özel, Öcalan'la bir yıldan uzun süredir müzakere yürütüldüğü iddiasını dile getirmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından iddia yalanlandı.

Özgür Özel'in Öcalan iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN DİLE GETİRDİĞİ İDDİALARA DMM'DEN YALANLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir.

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"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cuma günü YRP lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret ettikten sonra basın açıklamasında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısını değerlendiren Özgür Özel, 1 yıldan uzun süredir müzakere yürütüldüğü iddiasını dile getirirken şöyle konuşmuştu:

"Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları neyin ne olduğunu bilen, gören insanlardır. Ben 2025 yılında bir iktidar partisinin ve ülkenin Cumhurbaşkanı'nın milletin aklıyla alay etmesini de doğru bulmuyorum. Bir yandan, bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesinin bir üyesi, Yargıtaydan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışma yapıyor olacak. Sizin bilginizde, sonra da millete 'Bir şeyler oluyor.', 'Kendiliğinden oluyor.', 'Sayın Bahçeli de güzel konuştu.', 'Ben bir şey demiyorum.', 'Benle ilgisi yok.', 'Olursa sahiplenirim.' İyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak dururum yaklaşımı. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet, sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Abdullah Öcalan
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