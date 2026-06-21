Özgür Özel'in yeni partisi için açık adres verdi!

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmeler siyaset gündeminin en önemli konusu oldu. Özgür Özel'in yeni parti için girişimlerinin sürdüğü belirtilirken yeni parti binasının nerede olacağı da açıklandı.

YENİ ADRESİ DUYURDU

tv100 ekranlarında kritik bilgiler paylaşan Siyaset Bilimci Murat Ilıkan, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmayı düşünen Özgür Özel ekibinin kurmayları, yeni partinin kuruluşu veya devralınması sürecini yönetirken genel merkez binası yerine Ankara Cinnah Caddesi’nde bir yer belirlemek üzereler” dedi.

Ilıkan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmayı düşünen ekip, yani Özgür Özel ekibinin kurmayları, yeni partinin kuruluşu veya yeni bir partinin devralınmasıyla ilgili süreci yönetirken bir yandan da yerine karar vermek üzereler.

Şu an gelinen noktada, Mustafa Kemal Mahallesi’nin tam aksine Ankara’da Atakule’ye çıkan yokuşta, yani Cinnah Caddesi’nde, daha önce 2002–2007 yılları arasında CHP’de milletvekilliği yapmış eski bir vekilin “Burası benim yerim” diyerek tahsis ettiği yaklaşık 2000 metrekarelik bir bina üzerinde duruluyor.



Siyaset Bilimci Murat Ilıkan

EKİPTE KİMLER VAR?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden kopan ekibin yeni bir parti kurma veya yeni partinin kadrolarını oluşturma görüşmelerini yürüten bir ekip var. Özellikle Özgür Özel Bey’in yol arkadaşları olan, tahmin edilebilen isimler.

İsimler şu şekilde:

Ulaş Karasu

Veli Ağbaba

Aysu Kaya

Sezgin Tanrıkulu

Murat Emir

Umut Akdoğan

Burhanettin Bulut

Bu isimler, yeni partinin kuruluş sürecini yöneten ve organizasyonunu yürüten isimlerdir. Bu isimler şu an mevcut milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla, hem de yeni kadroda yer alacak isimlerle görüşmelerini sürdürürken bir yandan da partinin merkezinin yeriyle ilgili karar alma sürecine gelmişlerdir.