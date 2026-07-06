Özgür Özel 'nereye kaçarsanız kaçın' diyerek duyurdu! "İkinci celsede..."

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarına geldi. Görülen duruşmaların ardından burada konuşan Özel, “Değerli arkadaşlar içeriden geliyoruz, içeride tutuklu-tutuksuz yargılanan herkes, göstermiş olduğunuz bu özveriye, bu gayrete, bu dayanışmaya minnettarlar. Kolay iş değil. Dikenli tellerin ötesinde, üç tane salonda yapılan savunma, avukatların konuşmaları, hakim - savcı, oradakiler elbette çok önemli bir süreç ama burada güneşin altında sabahın köründen itibaren onlara güç vermek, destek vermek, tarihe not düşmektir. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"HAFTANIN BAŞLANGIÇ GÜNÜ SABAHINA DİPLOMANIN CEZA DAVASINI KOYUYORLAR"

Özel, “Bugün burada Ekrem İmamoğlu Mart ayının dokuzunda başlayan bir yargılamada. O günlerde diyorlardı ki önce ‘Martın sonuna kadar bitecek.’ Sonra ‘Nisan sonuna kadar bitecek.’ Haziran'ın sonu geldi, temmuz geldi. Ekrem Başkan ilk duruşmada söylemişti, ‘İlk sözü biz istiyoruz.’ ‘Olmaz, önce bütün tutukluları dinleyeceğim, en son seni dinleyeceğim.’ Şimdi Ekrem Başkan’ın savunma sırası geliyor ve diyorlar ki bize ‘Biz 9 Temmuz’da birinci celseyi bitireceğiz. İster savunun, ister savunmayın.’ Aynı güne, haftanın başlangıç gününe casusluk davası koyuyorlar. Yine aynı güne, haftanın başlangıç günü sabahına diplomanın ceza davasını koyuyorlar" diye konuştu.

"İMAMOĞLU’NUN SAVUNMA HAKKINI SİZE KISITLATMAYACAĞIZ"

Özgür Özel, “Çıkıp da biri de demiyor ki ‘Biz bunu söyledik ama yalanmış iddianamede yok.’ Sorulunca, ‘Ben de öyle duymuştum’ diyor. İddianameye konanların kanıtı yok. Kanıt diye söylenen itirafçılar özür dileyip helallik istiyor, vazgeçiyor. Şimdi Ekrem Başkana, ‘Sen savunma yapma, 9’una kadar bütün savunmalar bitecek, biz gideceğiz, Ağustos’ta geleceğiz.’ Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak ancak Ağustos ise Ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapılacak. Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız" dedi.

"BİZ DOĞRU YOLDAN SAPMAYACAĞIZ"

Özel, “Ekrem Başkan buraya bir selam yolladı duruşma salonunda. ‘Özgür Başkanın yürüdüğü yolda onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz’ diye. Biz, Ekrem Başkanımızla beraber, Mansur Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımızla yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız. Hangimiz Cumhurbaşkanı olacağız hiç önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkanın, Mansur Başkanın ve sizin desteklediği biri olacak. Bu kararlılık tek kararlılığımızdır. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ekrem Başkanın savunması haftaya kalacaksa haftaya, Ağustos’ta olacaksa Ağustosta, ne zaman olacaksa burada olacağız. Hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır