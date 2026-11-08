HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel ön seçimden geçti! Oyların tamamını aldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık ön seçiminde geçerli oyların tamamını alarak seçimi kazandı. Türkiye genelinde 2 bin 502 sandıkta gerçekleştirilen ön seçimde 639 bin 454 üye oy kullandı. Katılım oranı ise yüzde 81,3 olarak açıklandı.

Özgür Özel ön seçimden geçti! Oyların tamamını aldı

Yeni Parti tarafından yapılan açıklamada, genel başkanlık ön seçiminin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta yoğun katılımla tamamlandığı bildirildi.

Açıklanan kesin sonuçlara göre 639 bin 454 üye sandık başına giderken, seçime katılım oranı yüzde 81,3 olarak kayıtlara geçti.

ÖZGÜR ÖZEL GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Partiden yapılan açıklamada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını aldığı belirtildi.

Özgür Özel ön seçimden geçti! Oyların tamamını aldı 1

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı." ifadelerine yer verildi.

PARTİ ÖRGÜTLERİNE TEŞEKKÜR

Ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere ve seçim sürecinde görev alan parti örgütlerine teşekkür edildi.

Parti yönetimi, ön seçimi büyük ve tarihi bir demokrasi şöleni olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandıKütahya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Aydın'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldıAydın'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.