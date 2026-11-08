Özgür Özel ön seçimden geçti! Oyların tamamını aldı

Yeni Parti tarafından yapılan açıklamada, genel başkanlık ön seçiminin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta yoğun katılımla tamamlandığı bildirildi.

Açıklanan kesin sonuçlara göre 639 bin 454 üye sandık başına giderken, seçime katılım oranı yüzde 81,3 olarak kayıtlara geçti.

ÖZGÜR ÖZEL GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Partiden yapılan açıklamada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı." ifadelerine yer verildi.

PARTİ ÖRGÜTLERİNE TEŞEKKÜR

Ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere ve seçim sürecinde görev alan parti örgütlerine teşekkür edildi.

Parti yönetimi, ön seçimi büyük ve tarihi bir demokrasi şöleni olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır