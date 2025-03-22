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Özgür Özel Saraçhane’de meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse bu gece nereye gitmemiz gerekirse oraya gideriz!”

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 23:03
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldi. Burada yaptığı açıklamasında Özel meydan okudu. "Bu akşam İstanbul'da bir tarih yazılacak" diyen Özel, "Eğer mevcut kötülük devam ederse bu gece nereye gitmemiz gerekirse oraya gideriz!" dedi.

Özgür Özel Saraçhane’de meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse bu gece nereye gitmemiz gerekirse oraya gideriz!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de konuştu. "Çağlayan'dan haber şu" diyerek son durumu açıklayan Özel, "Eğer mevcut kötülük devam ederse bu gece nereye gitmemiz gerekirse oraya gideriz!" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"BU AKŞAM İSTANBUL'DA BİR TARİH YAZILACAK"

"Siz sokakları geri kazandınız. Protesto hakkının yasaklanamayacağını gösterdiniz. Türkiye'nin gelecek umudunu görüyorum. Bu akşam İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız. Bugün size Ekrem İmamoğlu'ndan büyük bir selam getirdim. Sizi Ekrem İmamoğlu selamlıyor.

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Bugün Erdoğan tuttu şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki sokak çağrıları kabul edilemez. Sayın Erdoğan şunu bil: Bu ülke, bu güzel şehir... Atatürk yabancı gemiler buraya gelmesin diye Çanakkale'de ölmeyi göze aldı. İstanbul'un işgaline ilk tepki meydanlarda oldu. Gazi o mitinglerden aldığı güçle Anadolu'ya seslendi. 'İşgal kabul edilemez' dedi.

Bütün muhalefet partileri koştular geldiler, gelemeyenler aradılar. CHP olarak kendimizi bu meydanın bir sahibi olarak değil, meydanın bileşeni ve ortaya konulan eylemin ev sahibinden öte ortaya konan en önemli bir bileşeni olarak görüyoruz.

"ÇAĞLAYAN'DAN HABER ŞU..."

Çağlayan'dan son haber şu Ekrem başkan bir saat önce savcılık sorgusuna girdi. Bugün de en az 5 saat o iki ayrı sorgunun savcılık ayağı olacağını, ümit ederiz ki mahkeme sürecinin olmayacağını, olursa da bi bu kadar zaman geçecek. Süreç sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek gibi gözüküyor.

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Eğer mevcut kötülük devam ederse bu gece nereye gitmemiz gerekirse oraya gideriz!

EKREM İMAMOĞLU İLE GEÇEN DİYALOĞU PAYLAŞTI

Ekrem başkan bana, ben 23 Mart günü aranızda olmasam da o sandığa sahip çıkar mısın dedi? Ben de o gün toprak altında değilsem, sandık başındayım dedim. Yarın milyonlar iradesini ortaya koyacak. Herkes tek adamın karşısına bir yiğiti koyacağız.

22 Mart 2025
22 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel ekrem imamoğlu operasyonu
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