Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu! Ankara'dan duyurdu, Meclis'te düzenleme çağrısı: "Hodri meydan"

CHP, Ankara'da miting düzenliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel bir kez daha adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu duyurdu. Davanın canlı yayınlanması için Özel, Meclis'te düzenleme çağrısı yaptı.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"EY ERDOĞAN, TANDOĞAN'I HİÇ BÖYLE GÖRDÜN MÜ?"

"Bugün burada bir mitingde değil, bir eylemdeyiz. Serbest seçimler için, demokrasi için eylemdeyiz. Burada sadece CHP'liler yok, herkes burada. Bugün vesayet değil, siyaset diyenler buradan.

Meydanı'nda dün akşam saatlerinde girişler planlandığında '500 bin kişi doldurabilir burayı' dedikleri arama noktalarını bugün altı kere ileriye aldınız. Milyonlar oldunuz, Tandoğan'a aktınız. Bu meydana Saray'ından bakana sesleniyorum. Ey Erdoğan, Tandoğan'ı hiç böyle gördün mü? Bu meydanda senin gibi korkanlar değil, bu meydanda zulümden korkmayanlar var.

Kayyuma karşı sağdan sola hep birlikte direniyoruz. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Partimiz yıllarca darbelerin hedefi oldu ama her zorluğu milletimizle birlikte yendik. Demokrasiden şaşmadık, rakiplerimize darbe yapıldı, darbecilere değil demokrasiye sahip çıktık.

Seçimsiz bir diktatörlüğe geçmenin hevesi içindeler. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Ant olsun ki, barışı da demokrasiyi de biz getireceğiz.

"BU KUMPASÇILARA KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ"

AK Parti bu ülkeye iyi gelmedi. Önce iktidar oldular, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını özelleştirdiler, FETÖ ile bir olup tüm kadroları ele geçirdiler. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na namuslu generallerine, subaylarına, amirallerine, iş adamlarına, bilim adamlarına uydurdukları kumpasla lekeler sürdürdüler. Biz buna karşı çıktığımızda 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' dediler, sonra çıkıp 'Milletimiz Affetsin' dediler. Bu kumpasçılara karşı biz kazanacağız.

Dünyada Venezuela'dan sonra en yüksek faiz AK Parti'nin kara düzenidir. Bu kara düzende hayat pahalı, emek ucuzdur. Bu iktidar işçi düşmanıdır. Büyüyoruz diye övünenler, emekli ve emekçiye pay vermeyerek onların daha küçülmesini sağlıyorlar. Türkiye'deki bütün emekçilere sesleniyorum. Mutlaka sendikalı olun.

Türkiye'de Erdoğan'ın çıkarları ile milletin çıkarları karşı karşıya geldi. Erdoğan kendi çıkarları için her şeyi yapacak durumdadır. Milletin refahı ve huzurunun bozulması da buna dahildir. Millet bu iktidardan desteği çekmiştir.

"BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Partimiz 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuş, AK Parti ilk kez yenilmiştir. Millete umut vaat edemeyen iktidar, milleti korkutarak ayakta kalmayı denemeye çalışıyor. İktidara demokratik olarak tehdit olan kim varsa bugün hedeftedir. Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğimiz 23 Mart'a giderken 4 gün önce 19 Mart'ta adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alındı. Buradan hep birlikte seslenmek isteriz ki, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.

Tayyip Erdoğan 180 gün önce 'Bir aya kalmaz birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar' dedi. Buradan Ankara'dan söylüyorum, bu dava siyasidir. Direneceğiz.

MECLİS ÇAĞRISI: "HODRİ MEYDAN"

1 Ekim'de açılacak Meclis'te yasal düzenlemeyi yapalım. Dava canlı yayınlansın. Hodri meydan. "

MANSUR YAVAŞ: "HUKUKTA YERİ YOKTUR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları ifade etti:

"Ankara halkı ile çalışarak 5 yıl boyunca hizmet ettik. Yaptığımız belediyecilik doğru bir belediyecilikti. 5 yılın sonunda Ankara'da oylarımızı yüzde 60'a çıkardık. Yapılan engellemelere Türk halkının nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonucu erken seçimde Ankara örneği gibi olacak. İstediğimiz adalet. Başta Ekrem Başkan olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. Tutukluluk istisna tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir.

Ailecek Ankara'ya çökmüşler! Eşinin vakfına onlarca otopark, oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı vermişler. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelir sana akıl vermeye kalkar

Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidi ile yapılan iftiraların hukukta yeri yoktur. Hukuktan şaşmayın. Böyle olmadığı takdirde Türk milleti erken seçimde bunu size ödeyecektir. Açık yargılayın. AK Parti'ye geçenlere rozet, geçmeyenlere CHP'de kalanlara kelepçe takılıyor. Bu mu adalet?"