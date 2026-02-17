Özgür Özel: "Tayyip Bey bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Özel'in konuşmasında emekli ikramiyesi ve ramazan kolisi hesabı dikkat çekti.
"SAYIN KURUM'UN SAYIN BAHÇELİ'DEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"
Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Sayın Bahçeli bugün "'Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar' demek yalnızca bühtan değil siyasi namusla çelişen bir hezeyandır" demiş. Burada bühtan varsa Murat Kurum’dadır. Burada iftira varsa Murat Kurum’dadır. Hezeyan varsa da 'ittifak ortağım' diye onlara inanan, bir tane depremzedeye gidip de sormayan şahsınızın siyasetinin adıdır.
- Sayın Bahçeli, bununla ilgili çok siyaset içinde verilecek çok sert cevaplar var; bir kelime demeyeceğim, bir kelime demeyeceğim. Alın bunu, alın bunu: 'Afet Borçlandırma Senedi.' Madde 1 Tanımlar, Madde 2 Borç Tutarı: 'Bankaya toplam nokta nokta TL, yalnız bu kadar borçlandığımı... Borçlunun beyanı: Nokta nokta oranında akdi faiz ödemeyi, bankaya olan borcun nokta nokta yıl vadeli olduğunu kabul ederim.' İmzası atılmadan anahtar verilmiyor.
- Sayın Bahçeli büyüğümüzdür, özür beklemiyorum bu lafları için. Sayın Murat Kurum'dan Bahçeli'ye 'Kusura bakmayın, sizi bu hale getirdim' diye özür telefonu bekliyorum. Sayın Bahçeli'yi Murat Kurum arasın.
- Kadınlar felaketi yaşıyor. Kadına yönelik cinskırım, adaletsizlik, eşitsizlik tırmandı. İktidar olunca ilk ilimiz İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz.
'EMEKLİ İKRAMİYESİ' HESABI
- Emekli maaşının kaynağı faize ödendi. Dünyanın en adaletsiz vergisi.
- Yoksulluk sınırı 102 bin lira. Asgari ücret alanların oranı yüzde 55.
- Emekli ikramiyesi 4 kilo kuşbaşı alıyor.
- Ramazan kolisinin enflasyonu yüzde 50.
'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ' TEPKİSİ: "ALLAH HİÇBİR SİYASETÇİYİ SENİN DURUMUNA DÜŞÜRMESİN"
- Geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde bir rezalet yaşandı. Bir gece önceden bütün kampüsü boşalttılar. Sabahın 6'sında yurtları boşalttılar. AK Parti teşkilatlarından doldurdukları kişileri üniversiteye getirip onlara konuşma yaptılar. Boğaziçi Üniversitesi fiilen işgal altındadır. Allah hiçbir siyasetçiyi senin durumuna düşürmesin.
ERDOĞAN'A "GAZZE" TEPKİSİ
- Bu kadarına yelteneceğini ben de tahmin etmiyordum. Erdoğan, Netanyahu için "Gazze kasabı, günümüzün Hitler'i" diyor. Trump, Netanyahu'ya "savaş kahramanı" diyor. İki cümle Netanyahu'yu, iki cümle Erdoğan'ı övüyor. Bu Trump 'Gazze barış planı' diye bir plan ortaya attı. Netanyahu orada dükkan açıyor şimdi, Erdoğan sen de gidip o dükkandan alışveriş yaparsın. Bu, Filistin işgal idaresidir. Netanyahu'nun elini sıkan, o katliamın ortağıdır.
"BİZİM ADIMIZ TATAR RAMAZAN. BİZ BU OYUNU BOZARIZ"
- Gideceğini anladı, para lazım seçim için. Bir de geleceğin iktidarına para kalmasın diye. Memlekete yaptığı kötülüğe bak. Vallahi Ramazan'ın ruhuna yönelik olarak söyleyeyim. Tayyip Bey bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.
"MİLLET SİZİ GÖNDERİYOR"
- Sizin gidişinizi ne durdurabilirim ne durdururum. Millet sizi gönderiyor. Bu gidişi sürdüreceğiz, hızlandıracağız. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; sen bu gelişi durdurmayacaksın Erdoğan, bu gelişi durduramayacaksın! Halkın partisi gelecek milletin yüzü gülecek bu ahlaksızlar da bunun hesabını verecek!"
