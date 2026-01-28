HABER

Özgür Özel, TRT mikrofonunu alıp böyle tepki gösterdi: Kimse helallik istemesin

Silivri'de Aile Dayanışma Ağı ile birlikte açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'in TRT'yi hedef alarak yaptığı açıklamalar gündem oldu. TRT mikrofonunu eline alan Özgür Özel, Hakan Bahçetepe'nin eşini göstererek, "O gün daha 5 aylık evliydi. Kasadan mühür çıktı, para çıktı yalanı attınız. Onun vergisiyle yayın yapıyorsun? Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın" dedi ve kimseye haklarını helal etmeyeceklerini söyledi.

Ufuk Dağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasını takip etti. Ailelerle birlikte kamera karşısına geçen Özel, söz konusu yargılama ve İBB davası için tutuksuz yargılama talep etti. Operasyonların ilk gününde sabah saatlerinde yapılan gözaltılara işaret eden Özel "Yılanlar belli, o vakitte adamı yılan sokmaz" dedi.

"KARALAR'IN HÜKMÜ KESİNLEŞSE EVE YOLLAYACAKLAR"

Aziz İhsan Aktaş'ın iki gündür korumalarla Silivri'ye gelmesine dikkati çeken Özel "Pahalı makam aracıyla gelen suç örgütü dedikleri kişi tutuksuz yargılanıyor. O evinde oturuyor, Zeydan Karalar, Oya Tekin şu anda ceza alsalar yatarları kalmamış olan arkadaşlarımız tutuklular. Karalar'ın hükmü kesinleşse eve yollayacak, yargılama sürüyor diye tutuklu oluyor olacak iş değil arkadaşlar. Bütün mesele Zeydan gidecek, CHP'de Adana'yı büyütecek. Siyasi mücadele siyaset alanında yapılır mahkemede yapılmaz. Bu muameleyi başkasına yapmıyorlar, Tayyip Bey'i rahatsız eden siyasilerin ailelerine yapıyorlar" dedi.

"AKTAŞ'I 10 KORUMA KORUYOR"

Tutuklu isimlerin cezaevi koşullarına da dikkati çeken CHP lideri "Bazı arkadaşlarımız suç makineleriyle birlikte koğuşta yatıyorlar. Aziz İhsan Aktaş denilen suç makinesini devletin verdiği 10 koruma koruyor" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

DAVALAR CANLI YAYINLANSIN TALEBİ

Özel, davalara ilişkin canlı yayın talebini, MHP kanadından gelen 'keşke' çıkışı sonrası yineledi:

  • Biz ne için canlı yayın isteyelim? Veremeyeceğiz cevaplar olsa AKP neden canlı olmaz desin. Devlet Bahçeli canlı yayınlansın demiş mi? Tayyip Bey uygun demiş mi? Ana muhalefet istiyor mu? Ne engel? Gizli tanık da iftiracı da söylese o bir kanıtı bulamıyorlar. Herhangi birinde ikinci bir kanıtla destekleyemiyorlar. O yüzden canlı yayın yok.

  • Varsa hodri meydan... Feti Yıldız keşke canlı yayın olsa demiş. Haftaya salı Meclis açılıyor. Tek imzalı kanun teklifi verse... Kanunu koy oraya kardeşim yaz gerekçesini, öğleden sonra Adalet Komisyonu'nda görüşecek. 48 saat bekleme süresi var, tüm partiler isterse süre öne çekilebiliyor. Salı günü akşam 19.00'da Genel Kurul'da. 19.35'te kanun geçecek. 20.00'de Saray'da. Gece 24.00'te Resmi Gazete'de.
  • Hodri meydan... Sen berberi ikna edebileceğini düşünüyorsan çık karşımıza. Biz güveniyoruz arkadaşlarımıza. Bu kadar aile gözünüzün içine bakarak canlı yayın istiyor.

"EN ÇOK AYDIN'DA YAPMIŞ! O NEREDE?

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na işaret eden Özel "Aziz İhsan Aktaş 700 yılla yargılanıyor. Buradaki herkese rüşvet verdim diyor. O tutuksuz yargılanıyor, iftira ettikleri tutuklu. Bu işi en çok Aydın Büyükşehir'de yapmış. O nerede? Tayyip Bey'in kolunun yanında, Tayyip Bey onu övüyor şimdi. AKP'ye geçti diye hanımefendi el üstünde. Düne kadar iftira atıyordu… Topuklu Efe'nin oğlu neden yok? Çünkü onlar AKP'de" dedi.

TRT'YE TEPKİ

CHP lideri, tutuklu siyasilerin aile bireylerini tek tek işaret ederek, Gaziosmanpaşa Belediyesi operasyonunda stok dolar görüntüsü kullanan TRT'ye tepkisini sürdürdü.

Bu esnada sesi titreyen Özel "Şu çocuğun gözünün içine bakın da bu ülkede adalet var deyin? Bu annenin, eşin gözünün içine bakın da 'Bu ülkede adalet var' deyin. Filiz Hanım, Buğra'nın (Gökce) eşi. Cezaevinde nikahı kıyıldı, fotoğrafı verilmedi. Filiz Hanım'ın gözünün içine bakın, bu yeni gelinin gözüne bakın da 'İyi yapıyor Tayyip Bey' deyin. TRT al ne diyorsun diye sor? Kasadan mühür çıktı, para çıktı yalanı attınız. Onun vergisiyle yayın yapıyorsun? (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşini göstererek) O gün daha 5 aylık evliydi. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın sizi. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye helal etmeyeceğiz. Yazıklar olsun bu düzeni kurana sürdürene. Siz iktidardan düşecekseniz, hepiniz hesap vereceksiniz. Bu annenin göz yaşında boğulacaksınız" diye konuştu.

