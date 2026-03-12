HABER

Özgür Özel ve Bülent Arınç’tan sürpriz görüşme! İBB davası sorusuna ilginç yanıt: “Güneşin altındaki her şey…”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22’nci dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Meclis’te bir araya geldi. Arınç’ın daha önce Özel’e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen iade-i ziyaret sonrası iki isim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin “İBB davası da gündeme geldi mi?” sorusuna Özel’in verdiği, “İki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir” yanıtı dikkat çekti.

Özel ve Arınç dikkat çeken buluşmanın ardından açıklamalarda da bulundu. Arınç, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları dinleme fırsatı buldum. Güzel bir değerlendirme oldu." derken, CHP Lideri ise, "Birlikte Manisa'dan başlayarak tüm meselelerle ilgili, partinin içinde bulunduğu sürece dair kendileri ile sohbet ettik." dedi. Bir gazetecinin, "İBB davası da gündeme geldi mi?" mi sorusuna Özel'den manidar bir yanıt geldi.

ARINÇ: ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLARI DİNLEME FIRSATIM OLDU

Arınç, Özel'in kendisine ziyaretinden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Arınç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, bendenizi ziyarete geldiler, teşekkür ediyorum. Genel Başkan olduğunda da ziyaret edip tebriklerimi iletmiştim.

Bugün de hem bir Ramazan ziyareti oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları dinleme fırsatı buldum. Güzel bir değerlendirme oldu.

ÖZEL: BELEDİYE BAŞKANLARININ CENAZESİNDE BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde bütün Manisa vekillerini aradı. Her işin acemiliği zordur, milletvekilliğinin daha zordur. Yapacak bir şey var mı diye sordu. O gün, bugündür partilerimiz ayrı, siyasi rekabet içindeyiz. Siyasi rekabetin gerektirdiklerini yaptığımız oldu, hemşeriliğin gerektiğini yaptığımız oldu. Hem Manisa hem Şehzadeler Belediye Başkanı'mızın cenazelerinde bizi hiç yalnız bırakmadı." dedi.

"PARTİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU DA KONUŞTUK"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Hem Ramazan'ını kutlama, hem iadeyi ziyaret yapma fırsatım oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak tüm meselelerle ilgili, partinin içinde bulunduğu sürece dair kendileri ile sohbet ettik.

"İBB DAVASI GÜNDEME GELDİ Mİ?" SORUSUNA MANİDAR YANIT

Bir gazeteci, Özel'in açıklamaları üzerine, "İBB davası da gündeme geldi mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Özel, İBB davasının da masada görüşüldüğünü düşündüren bir yanıt verdi, "İki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey mümkündür." dedi.

