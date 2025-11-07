HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel ve Erkan Baş da aralarında! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yer alıyor.

Özgür Özel ve Erkan Baş da aralarında! TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Özgür Özel ve Erkan Baş da aralarında! TBMM ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi 1

GENEL BAŞKANLAR DA VAR

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

ÖZEL İÇİN 7 DOSYA

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!Apple, iPhone 18 Pro’da büyük değişikliğe gidiyor!
Kayalara çarpan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde kurtuldularKayalara çarpan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde kurtuldular

Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.