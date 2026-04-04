Özkan Yalım hakkında CHP'li belediye başkanı konuştu! 'Tüm Uşak biliyordu...'

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile 21 yaşındaki belediye çalışanı arasında bir ilişki olduğuna dair çıkan iddialar kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Ankara'daki bir otelde görüntüleri çıkan Yalım ve belediye çalışanıyla ilgili CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Yeni Şafak'a konuştu. Tozan, Yalım hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

'HERKES BİLİYORDU'

Tozan açıklamasında, "Aslında herkes durumu biliyordu. Bu yüzden bizim için sürpriz olmadı ancak dışarıdan bakanlar açısından şaşırtıcı oldu. Uzun zamandır Uşak’ta bu söylentiler dolaşıyordu. Uşak maalesef bu olayla birlikte olumsuz şekilde anılır hale geldi” dedi.

"ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ UYARILARDA BULUNDUM"

Tozan açıklamasının devamında, “Genel Başkan ve yardımcılarıyla görüştüm. Genel Başkan’ın gerçekten üzgün olduğunu söyleyebilirim. Olayın partiye ciddi zarar verdiği düşünülüyor” diye konuştu. Yalım ile parti içinde daha önce de çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığını dile getiren Tozan, “Delege seçimleri sürecinde ciddi sorunlar oldu. Eski il başkanı ve bazı yöneticiler istifa etti. Belediye Meclisi’nde de ciddi bir muhalefet vardı” ifadelerini kullandı. Yalım’ın parti içindeki ilişkilerinin çok sağlıklı olmadığını vurgulayan Tozan, “Yalım’ı parti içinde çok sevildiğini söyleyemem. Kendisiyle 2015’ten beri tanışırım. İlişkimiz iyi başlamıştı ancak son bir buçuk yılda ciddi şekilde gerildi. Defalarca özel hayatıyla ilgili uyarılarda bulundum. Ancak her defasında bir şey olmaz diyordu” şeklinde konuştu.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE BU TÜR ŞEYLER KOLAY KABUL EDİLMEZ"

Parti içinde disiplin sürecinin işletilmesi gerektiğine yönelik beklenti olduğunu dile getiren Tozan, Yalım’ın partiden ihraç edileceğini ifade etti.

Tozan, “Bizim bulunduğumuz yerde, bizim kültürümüzde bu tür şeyler kolay kabul edilmez. İnsanlar bu nedenle olaya sert tepki verdi. Bunun savunulacak bir tarafı da yok” ifadelerini kullandı.

"HEM ŞEHRE HEM PARTİYE ZARAR VERDİ"

Tozan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir korku ortamı oluşmuş durumda. Buna rağmen biz doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayız. Bizim için önemli olan doğruyu söylemektir. Yaşananlar hem partiye hem de bulunduğumuz şehre zarar verdi. İnsanlar artık bu konular yüzünden bulunduğu yeri anlatırken bile zorlanır hale geldi. Bu da hepimizi üzüyor.”

'YALIM'I GENEL MERKEZ ADAY YAPTI'

Özkan Yalım’ın adaylık sürecine de değinen Tozan, şunları söyledi: “Bizim bölgede ben tek adaydım. Daha önce 2019’da ön seçim yapılmıştı ancak sonrasında bölünmelere yol açtığı düşünülerek ön seçim yapılmadı. Genel Merkez, Özkan Yılmaz’ın geçmişteki milletvekilliği ve ilişkileri nedeniyle bu yönde bir tercih yaptı. Seçimlere merkezden belirlenen adaylarla girdik ve başarılı olduk. 17 belediyeden yaklaşık 9’unu kazandık.”