İçişleri Bakanlığı açıkladı: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

