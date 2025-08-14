Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu bir anda Türkiye'nin 1 numaralı gündemi oldu. CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçmesi beklenen Çerçioğlu sosyal medyada yaptığı hamleyle de adından söz ettirdi.

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDI

Hakkında dün çıkan istifa iddialarına sessiz kalan ve ardından bugün CHP'yi suçlayan bir açıklamayla istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyadan takibe aldı. Öte yandan Çerçioğlu'nun istifa sonrası verdiği ilk kare ise AK Parti Genel Merkezi'nde oldu.