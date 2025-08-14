HABER

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Sosyal medya ve ana akım medyanın iki gündür en çok konuşulan konusu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Bugün CHP'den istifa eden Çerçioğlu ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medyadan takibe aldı. Öte yandan AK Parti binasındaki görüntüleri de gündüm oldu.

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Özlem Çerçioğlu bir anda Türkiye'nin 1 numaralı gündemi oldu. CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçmesi beklenen Çerçioğlu sosyal medyada yaptığı hamleyle de adından söz ettirdi.

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDI

Hakkında dün çıkan istifa iddialarına sessiz kalan ve ardından bugün CHP'yi suçlayan bir açıklamayla istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyadan takibe aldı. Öte yandan Çerçioğlu'nun istifa sonrası verdiği ilk kare ise AK Parti Genel Merkezi'nde oldu.

  1. yaşına kutlayacak olan AK Parti'de toplantı salonunda Özlem Çerçioğlu'nun da olması dikkat çekti.

