Özlem Çerçioğlu'na konserde şok! Vatandaşlar tarafından yuhalandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılması uzunca süre konuşuldu. Çerçioğlu'nun bu tercihi tartışmaları da beraberinde getirirken, Aydınlı bazı vatandaşlar da duruma tepki göstermişti.

ÇERÇİOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Aydın'da düzenlenen Aydın Gençlik Festivali'nde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Festivalin son gününde sahneye çıkan belediye başkanı Özlem Çerçioğlu burada konuşma yapmak istedi.

BAZI VATANDAŞLAR YUHALADI

Çerçioğlu yaptığı konuşma sırasında konserde bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. O ana ait görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

EDİS VE ALEYNA TİLKİ İDDİASI İLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Çerçioğlu, Edis ve Aleyna Tilki iddiaları ile de gündeme gelmişti. Konser afişlerinde yer alan iki ismin AK Parti teşkilatından gelen tepkiler üzerine konser planlamasından çıkartıldığı iddia edilmişti.