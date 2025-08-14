Özlem Çerçioğlu transferine bir tepki de Tanju Özcan'dan geldi! "Ankara'dan birileri" diyerek AK Parti için gelen teklifi açıkladı... Soruşturma detayı dikkat çekti

AK Parti ile CHP arasındaki son krizin adı Özlem Çerçioğlu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi siyaset arenasını da hareketlendirdi.

ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP cephesi Çerçioğlu'nu sert sözlerle eleştirirken, bir açıklama da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"HEMEN AKABİNDE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET OLDU"

Kemal Kılıçdaroğlu dönemini hatırlatan Özcan, "Geçen dönem Kemal Kılıçdaroğlu beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi" dedi.

"ANKARA'DAN BİRİLERİ AK PARTİ'YE GEÇ KENDİNİ KURTAR DEDİLER, 'İŞİM OLMAZ' DEDİM"

Özcan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Sıkı durun… Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi. Ankara’dan birileri AK Parti’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok 'İşim olmaz' dedim. Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım.

"TOPUKLU EFE LAKABI TAKILANLAR GİBİ TOPUKLAMADIM"

Yani özetle bir zamanlar 'Topuklu Efe' lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım"