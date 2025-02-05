HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

05.02.2025 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim ve savcı adaylarının atama töreninde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Mehmet Arif Dağhan nereye atandığı belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcı adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar…

Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcı adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atanan isimler arasında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttığı yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı.

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işlemi sonucunda, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameye göre, toplam 1075 hâkim ve savcı adayı atandı. Ataması yapılan isimlerin tam listesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

3

KONYA HÂKİMLİĞİNE ATAMA

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan, Konya Hâkimliği’ne atandı.

Daha önce Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde adaylar arasında bulunan Dağhan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Özlem Zengin tartışmaların hedefine oturmuştu.

4

AK Partili Zengin'in tavrını eleştirdi! Dikkat çeken detayı Murat Ongun açıkladı: "Heyetin başında Mustafa Şentop vardı" AK Partili Zengin'in tavrını eleştirdi! Dikkat çeken detayı Murat Ongun açıkladı: "Heyetin başında Mustafa Şentop vardı"

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
atama Savcı Konya Özlem Zengin hakim cumhurbaşkanı erdoğan yeğen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı sonunda açıkladı! Günlerdir yarışmada olmayan Ayşe Yüksel'den üzen haber...

Acun Ilıcalı sonunda açıkladı! Günlerdir yarışmada olmayan Ayşe Yüksel'den üzen haber...

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Trump'tan Orta Doğu'yu karıştıracak sözler! Gazze halkı için 'başka ülkeye gidin' çağrısı... 'ABD, Gazze şeridini devralacak'

Trump'tan Orta Doğu'yu karıştıracak sözler! Gazze halkı için 'başka ülkeye gidin' çağrısı... 'ABD, Gazze şeridini devralacak'

Trump'tan İran kararnamesi! "Bunu yaparlarsa yok olurlar"

Trump'tan İran kararnamesi! "Bunu yaparlarsa yok olurlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.