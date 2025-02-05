Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcı adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atanan isimler arasında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttığı yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı.

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işlemi sonucunda, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameye göre, toplam 1075 hâkim ve savcı adayı atandı. Ataması yapılan isimlerin tam listesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

KONYA HÂKİMLİĞİNE ATAMA

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan, Konya Hâkimliği’ne atandı.

Daha önce Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde adaylar arasında bulunan Dağhan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Özlem Zengin tartışmaların hedefine oturmuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır