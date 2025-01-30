AK Partili Özlem Zengin'in tavrını eleştirdi! Dikkat çeken detayı Murat Ongun açıkladı: "Heyetin başında Mustafa Şentop vardı"

Yeni hakim ve savcı atamaları düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte, kura yöntemiyle görevlendirmeler yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen kura anında ilginç anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hakim ve Savcı atamaları sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

"HİÇ OLMAZSA BİR SELAM VERİN"

Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenimin adını da telaffuz etmek istiyorum. Hiç olmazsa bir selam versin. Kurada da adını görürüz." dedi ve yeğenini gösterdi.

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi pic.twitter.com/bCE8pi2Wac — Mynet (@mynet) January 30, 2025

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN İNTİHAR ETMESİNE NEDEN OLMAKTADIR"

Söz konusu görüntüler gündem olurken Av. Dr. Rahşan Sertkaya Daniş "Siyasi mülahazalar ile mülakat adı altında yapılan sınavlar birçok mağduriyete ve neticesinde liyakate aykırı atamalar yapılmasına hatta ihtimal ki genç meslektaşlarımızın intihar etmesine neden olmaktadır. Pek tabii hakimlik ve savcılık mesleklerine atama yapılırken liyakat değil de siyasal mülahazalar söz konusu olursa bu şekilde mesleğe kabul edilen hâkimlerden ve savcılardan adil ve tarafsız olmalarını beklemek mümkün değildir" dedi.

Siyasi mülahazalar ile mülakat adı altında yapılan sınavlar birçok mağduriyete ve neticesinde liyakate aykırı atamalar yapılmasına hatta ihtimal ki genç meslektaşlarımızın intihar etmesine neden olmaktadır.



Pek tabii hakimlik ve savcılık mesleklerine atama yapılırken liyakat… pic.twitter.com/GQnkZ6ZYrf — Av. Dr. Rahşan Sertkaya Daniş (@DrRahsanSDanis) January 30, 2025

MURAT ONGUN: 'ELEYEN HEYETİN BAŞINDA MUSTAFA ŞENTOP DA VARDI'

Daniş'in paylaşımını alıntılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun şunları aktardı:

"Bu paylaşımın sahibi CHP İBB Meclis Üyesidir. Rahşan Hanım, 2011 yılında Kamu Hukuku alanında doktora eğitimi almak için Marmara Üniversitesi’ne başvurdu. Sözlü mülakata 3. sırada girdi. Mülakatta kendisine sadece adı-soyadı ve yüksek lisans tezinin başlığı soruldu. Tabii ki ismi yüzünden elendi. Onu eleyen heyetin başında TBMM Başkanlığı da yapan AK Partili Mustafa Şentop vardı."