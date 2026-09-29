İletişim Başkanı Duran'dan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama

Duran, sosyal medya hesabından fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçevenin açık olduğunu belirten Duran, "Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir." açıklamasında bulundu.

İlgili kurumların, soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları da attığının altını çizen Duran, "Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır." ifadesini kullandı.

"İHTİYAÇ DUYULAN YENİ İDARİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER HAZIRLANMAKTADIR"

Duran, yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bölümünde bulunduğu ve finansal sistemin geneline yönelik risk oluşturmadığının, resmi açıklamalarla ortaya konulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir. Dolayısıyla finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değil, aynı yaklaşımın iki temel unsurudur. İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır."

Vatandaşların birikimlerinin ve meşru haklarının korunmasının yürütülen sürecin en temel önceliği olduğunu, tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmaların bu anlayışla sürdürüldüğünü ifade eden Duran, "Sürecin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, meselenin yalnızca mevcut mağduriyetlerle sınırlı ele alınmadığını göstermektedir." açıklamasında bulundu.

"BU MESELEDE BELİRLEYİCİ OLAN HUKUK, ŞEFFAFLIK VE MİLLETİMİZİN HAKKIDIR"

Duran, vatandaşın hakkı korunurken, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin de aynı kararlılıkla ele alındığına dikkati çekerek, fon piyasalarında ortaya çıkan sorun karşısında devletin ilgili kurumlarının, kendi görev ve yetkileri çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli biçimde hareket ettiğini bildirdi.

Finansal İstikrar Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, ekonomi yönetimi, adli makamlar ve diğer ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların, yatırımcı haklarının korunmasından hukuka aykırı işlemlerin tespitine kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu sürecin koordinasyonunu sağlayacaktır. Bu çok yönlü çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin üzerine kararlılıkla gidilmesi yönündeki yaklaşımıyla sürdürülmektedir. Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir. Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil, hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır. "

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır