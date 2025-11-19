Özlü, "Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" diyerek duyurdu! Ulaşımda yüzde 50'lik indirim

Üniversite bölgesine taşıma hizmeti veren Beçi Kooperatifi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi üzerine Düzce Belediyesi ile kooperatif yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlamadı. Bunun üzerine, Konuralp-Üniversite, Pazaryeri-Memur Sen-Üniversite, Bahçeşehir-Üniversite, Soğancı-Terminal-Bahçeşehir-Üniversite, Soğancı-Terminal-TOKİ-Beyciler-Üniversite hatlarında taşıma hizmeti sunan Düzce Ulaşım A.Ş., KYK Kız Yurdu-Üniversite, Pazaryeri-Şehir Merkezi-Üniversite hattında da hizmet vermeye başladı.

"HAT BEDELİ, ABONMAN BEDELİ VE İLAVE ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ANLAŞAMADIK"

Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi ile uzun zamandır görüşme yürüttüklerini ancak bir mutabakata varılamadığını kaydederek şunları söyledi: "Beçi Kooperatifi yani yeşil otobüslerimiz yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede hizmet veren araçlarımızdır. Özellikle üniversite ve yurtlar arasına çalışan araçlarımızdır. Kendileriyle uzun zamandır bir görüşme yürütüyoruz. Gelecek 5 yıl için bir sözleşme yapmak üzere gayret sarf ettik. Ama sözleşme şartlarında anlaşamadık. Özellikle hat bedeli, abonman bedeli ve ilave çalışma şartları konusunda kendileri ile mutabakat sağlayamadık. Sözleşmeleri de 17 Kasım’da doldu. Beçi Kooperatifi daha önce görev yaptığı hatlarda görev yapmıyor, belediyemiz araçları görev yapıyor. Bu saate kadar herhangi bir sorun yaşanmadı"

"ÖDEME ŞARTLARINI İYİLEŞTİRDİK, YİNE DE KABUL ETMEDİLER"

Beçi Kooperatifi yetkilileri ile defalarca toplantı yaptıklarını, ödeme şartlarındaki iyileştirmeye rağmen uzlaşma sağlanamadığını açıklayan Başkan Özlü; "Beçi Kooperatifi ile çok toplantılar yaptık. Kendileri ile bir önceki akşam gece 01.30’a kadar görüştüm. Onlara önerilerimizi sunduk, şartlarımızı iyileştirdik. Hatta bu toplantıları geniş katılımlı bir toplantı şeklinde düzenledik. Herkesin görüşünü tek tek dinledim. Bizim arkadaşlarımızı da dinledim. Bir gün sonra sabahtan kendilerine bir öneri gönderdik. Ödeme şartlarını iyileştirmiş olmamıza rağmen bu şartları kabul etmediler, uygun görmediler, sözleşmeyi imzalamadılar. Biz de kendimize başka bir yol, yöntem belirledik. Bu hatlardaki taşıma işini Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ 960 TL’YE 100 BİNİŞ YAPABİLECEK"

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin yüzde 50 tasarruf sağlayacağını vurgulayan Başkan Özlü; "Bu yeni durumda aradaki en önemli fark; öğrencilerimiz yeşil otobüslerde abonman kartı geçerli olmadığı için tek biniş 20 TL bilet bedeli ödüyorlardı. Yeni durumda öğrencilerimiz abonman aldıklarında 960 lira karşılığında 100 biniş yapabilecekler. Bunun anlamı şu; daha önce tek seferlik biniş 20 lira iken, şuan 9,60 liradır. Bu da öğrenci dostu üniversite şehrine yakışan bir durumdur. Gençlerimize, sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSLER BÜYÜYECEK, SEFER SAYILARI SIKLAŞACAK"

Yoğunluğa göre sefer sayıları ve otobüs büyüklüklerine müdahale edileceğini de söyleyen Başkan Özlü; "Bu hatlara daha büyük, 12 metre otobüsler koyacağız. Yine bu hatlarda 8,5 metre otobüslerimiz de olacak. Öğrencilerimizden gelecek taleplere göre esnek olacağız. Sefer sayısını sıklaştırabileceğiz. Öğrencilerimizin olmadığı zamanlarda sefer sayılarını yeni duruma göre ayarlayabileceğiz. Öğrencilerimiz bütün şikayetlerini ve taleplerini Düzce Ulaşım A.Ş.’ye iletebilecekler. Ulaşım A.Ş. kendilerine anında reaksiyon gösterebilecekler" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ESKİ SİSTEME GÖRE DAHA AVANTAJLI OLACAK"

Kent Kart Sisteminin 81 nolu hatta da kullanılacağını aktaran Başkan Özlü; "Kent Kart Sistemi Düzce’nin her bölgesinde geçerli bir sistem. Bu uygulamada şöyle bir durum söz konusudur. Örneğin hat değiştirdiğiniz zaman, bu değişikliği 45 dakika içerisinde yaparsanız tek bilet parası ödüyorsunuz. Özellikle hizmet kalitesinin artması, sefer sayılarının sıklaştırılması ve abonman kartlarının kullanılması noktasında yeni sistemin, eski sisteme göre çok daha avantajlı olacağını söyleyebilirim. Düzce Üniversitesi öğrencilerine yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.