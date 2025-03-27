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  4. 'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

27.03.2025 14:30
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Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Nevruz kutlamaları sırasında açılan bayrak hakkında kullandığı 'paçavra' ifadesi DEM Parti tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bugün ise DEM Partili Sırrı Sakık, elindeki bayrakla Meclis kürsüsünden konuşma yaptı. Sakık o anlarda, “Bu bayrağa bazı hadsizler paçavra diyor. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Nevruz kutlamalarında meydanlarda açılan bayrakla ilgili olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert çıkış gelmişti. Bayrağı 'Paçavra' olarak niteleyen Yavaş'a DEM Parti cephesinden tepki gelmişti. Dem Partili Sırrı Sakık ise dün Meclis'teki konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Fakat elinde bayrakla kürsüye çıkan Sakık'a İYİ Partili isimler tepki gösterdi.

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SIRRI SAKIK ELİNDE BAYRAKLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Genel Kurul'da, İYİ Parti ve DEM Parti arasında, 'Bayrak' tartışması çıktı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Bakın sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz güney Kürdistandaki bir yapının, oradaki bu bayrak anayasal olarak Irak Kürdistanında yönetimi temsil eden ve bütün dünyaca kabul gören bir bayrak. Bu bayrağa bazı hadsizler dönüp diyor ki, 'Paçavra.' Bakın, oradan gelen, oranın temsilcileri, onlar geldiklerinde Esenboğa Havaalanı'nda Türk bayrağı ile bu bayrak yan yana dalgalanır. Ama asıl olan paçavra sizin zihniyetinizdir, sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır" dedi.

'BİZİM İÇİN PAÇAVRADIR'

DEM Partili Sakık'ın bayrak üzerine yaptığı açıklamaları tepki gösteren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Her gün artık biz burada bölücübaşı, bebek katili Apo'nun söylemlerini sözcüleri tarafından dinlemekten bıktık, Türk milleti de bıktı. Burası Türkiye; burada bölücübaşı, bebek katili, cani Apo'nun posteri açılıyor İstanbul'un meydanında, Van'da, Diyarbakır'da ve orada sallanan bütün bez parçaları bizim için paçavradır, söylenen paçavra budur. Ben size söyleyeyim: Barzani, sadece ihanetin genetik kod olduğu bir sülalenin değil, Irak'tan sonra ikinci bölücü yapılanmayı Türkiye'de kurmak misyonunun adıdır. Asıl cehalet, Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğu iddiasını söyleyip barzanistanı tehdit saymamaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Sırrı Sakık tbmm DEM Parti
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