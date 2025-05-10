HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettiklerini söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettiklerini söyledi

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DE BULUNDUĞU ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

Şerif, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde yaşanan olayı Pakistan'a "haksız bir savaş" başlatmak için "bahane" olarak kullandığını söyleyerek, ülkesinin konuya ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi.

"BÖLGESEL BARIŞ VE ON MİLYONLARCA VATANDAŞININ YAŞAMI İÇİN"

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane depolama yerlerinin ve hava üslerinin harabeye döndüğünü de belirtti.

Pakistan'ın "bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için" ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, "Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam." dedi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettikHindistan'a karşı tarihi başarı elde ettik
5 gündür haber alınamıyordu evde ölü bulundu5 gündür haber alınamıyordu evde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.