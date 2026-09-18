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Pakistan'da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşanan patlama sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi.

Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi. Yaşanan korkunç patlama sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi.

Pakistan da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi 1

15 ÖLÜ, 50 YARALI

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Pakistan da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi 2

BÖLGEDE AĞIR TAHRİBAT OLUŞTU

Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Pakistan da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi 3

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Pakistan da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi 4

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Pakistan da camide patlama! 15 ölü: 50 yaralı... Bölgeden ilk görüntüler geldi 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Pakistan
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