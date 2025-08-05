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Pakistan'da eski Başbakan Khan destekçilerine polis müdahalesi: 300 gözaltı

Pakistan'da birçok kentte sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın destekçilerine polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 300 kişi gözaltına alındı. Pakistan'da tutuklu olan eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri başta Lahor olmak üzere birçok kentte sokağa indi.

Pakistan'da eski Başbakan Khan destekçilerine polis müdahalesi: 300 gözaltı

Göstericiler, Khan'ın serbest bırakılmasını talep ederek, ellerinde Khan'ın fotoğrafları ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisine ait flamalar ile yürüyüşler düzenledi. Khan'ın 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmesinin yıldönümünde düzenlenen protestolarda göstericiler, sık sık "Khan'ı serbest bırakın" sloganı attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ederken, çıkan olaylarda aralarında siyasi isimlerinde bulunduğu 300 kişi gözaltına alındı.

Pakistan da eski Başbakan Khan destekçilerine polis müdahalesi: 300 gözaltı 1

KHAN'A YOLSUZLUKTAN 14 YIL HAPİS

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pakistan da eski Başbakan Khan destekçilerine polis müdahalesi: 300 gözaltı 2

BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR HAPİSTE

İslamabad Yüksek Mahkemesi ise, geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan hakkında devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat kararı vermişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Khan, en son ocak ayında hakkındaki yolsuzluk davasında 14 yıl, eşi Büşra Khan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alınmıştı.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Protesto
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