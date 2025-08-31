HABER

Pakistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 840'ı geçti

Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette, ülke genelindeki can kaybı 840'ı geçti. Pakistan’da Hint yönetiminin zamanında sel uyarıları sağlama konusundaki kritik sorumluluklarını yerine getirmediğine dair iddialar öne sürülüyor.

Pakistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 840'ı geçti

Pakistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlerde bilanço artmaya devam ediyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia açıklamasında, birçok bölgenin sellerden etkilendiği Pencap eyaletindeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının en az 33’e yükseldiğini ve afetlerden etkilenen kişilerin sayısının da 2 milyona yükseldiğini aktardı. Kathia ayrıca, bölgedeki Büyük Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerindeki hareketlenmenin tehlikeli seviyelerde seyrettiğini işaret ederek, "Şu an durum çok tehlikeli bir halde, Pencap’taki üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 840'I GEÇTİ

Kathia, Trimmu Barajı'ndaki suyun debisinin saniyede yaklaşık 10 bin 241 metreküp olarak ölçüldüğünü ve bunun sadece bir gün içinde saniyede yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışa tekabül ettiğini aktardı. Kathia açıklamasında, afetlerin boyutları ve eyalet genelinde devam eden yardım çalışmalarına da değinerek, "Bu, Pencap tarihinde yapılan en büyük kurtarma operasyonlarından biri" dedi.

Yetkililerin son açıklamasına göre Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana ülke genelindeki şiddetli muson yağışları nedeniyle yaşanan çeşitli sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 840’ı aştı.

HİNDİSTAN İDDİASI

Pakistan daha önce eşi görülmemiş sellerle mücadele ederken, Hindistan'ın İndus Suları Antlaşması'na (IWT) uymayı reddetmesiyle ilgili endişeler artıyor. Pakistan’da Hint yönetiminin zamanında sel uyarıları sağlama konusundaki kritik sorumluluklarını yerine getirmediğine dair iddialar öne sürülüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

