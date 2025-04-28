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Pakistan - Hindistan gerilimi sonrası Türkiye’den çok kritik hamle! 6 uçak dolusu silah gönderildi…

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim sonrası Türkiye’den çok kritik bir adım geldi. Pakistan Başbakanı Şerif’in Ankara ziyareti sırasında Keşmir’de Hindistan kontrolünde olan bölgedeki silahlı saldırıda 26 kişi öldü. Hindistan ise misilleme için İndus Havzası’ndaki akışı kesip Pakistan’a su gitmesini engelledi. Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye, içinde SİHA’ların da olduğu savaş malzemesi taşıyan 6 nakliye uçağını Pakistan’a gönderdi.

Pakistan - Hindistan gerilimi sonrası Türkiye’den çok kritik hamle! 6 uçak dolusu silah gönderildi…

Hindistan’ın kontrol ettiği Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Ardından Hindistan, İndus Havzası’ndaki akışı kesip Pakistan’a su gitmesini engellemişti. İki nükleer güç arasında böyle başlayan gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi “Cammu Keşmir son yıllarda turizmden eğitim sektörüne pek çok alanda büyüdü. Bu durumdan rahatsız olanlar, Keşmir’i tekrar yok etmek istiyor. Ancak adalet yerini bulacak” dedi.

"TÜRKİYE BİZE DESTEK GÖNDERİYOR"

Türkiye gazetesindeki habere göre; Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir ise “Su akışı tekrar sağlanmazsa barajı vuracağız” diyerek dozajı artırdı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, işbirliği istedi. Pakistan ordusunun sınıra obüs sevkiyatı yaptığı belirtilirken zaman zaman Hint karakollarına saldırılar gerçekleştirildiği iddia edildi. Bununla birlikte Türk ordusuna ait 6 nakliye uçağının Pakistan’a savaş malzemeleri götürdüğü aktarıldı. Bu malzemeler arasında silah ve füzelerin yanı sıra SİHA’ların da olduğu belirtildi. Pakistanlı yetkililer “Türkiye sessiz ama gerçek bir destek gösteriyor. Bizi izlemeye devam edin” şeklinde açıklama yaptı.

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1947'DE İNGİLİZ SÖMÜRGESİNDEN KURTULMUŞLARDI

Öte yandan, 1947’de İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası’nda Pakistan ve Hindistan iki ayrı ülke olarak bağımsızlıklarını ilan etti. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Maharaja Hari Singh, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Şu an Keşmir’in yüzde 45’i Hindistan’ın, yüzde 35’i Pakistan’ın, yüzde 20’si ise Çin’in kontrolünde bulunuyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Türkiye silah Keşmir yardım
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