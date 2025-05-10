Pakistan'dan ateşkes açıklaması

Dar açıklamasında, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır