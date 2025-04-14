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Palamut bu sezon yüz güldürdü

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, bu yıl, özellikle sezonun başında, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız palamuda doydu. Bu sezon yaklaşık 50 bin ton palamut yakalandı." dedi.

Palamut bu sezon yüz güldürdü

Özkaya, yarın sona erecek balıkçılık av sezonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Bu sezon balıkçılıkla ilgili yeni düzenlemelerin uygulandığına işaret eden Özkaya, "Hamsi avcılığında kota uygulaması bu sezon eylülden itibaren uygulanmaya başlandı. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Balıkçılarımız tekne boylarına göre avlanmalarını yaptılar. Denetimler de yapıldı, kota dışı avcılık önlendi." ifadelerini kullandı.

Özkaya, bu yıl hamsinin yeterli boya ulaşamadığına dikkati çekerek, "Bu sene yaklaşık 100 bin ton hamsi avcılığı yapıldı. Hamsi açısından da iyi bir sezon geçti diyebiliriz." diye konuştu.

Sezonun en başında denizlerde palamut bolluğu yaşandığında da değinen Özkaya, "Hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız palamuda doydu. Bu sezon yaklaşık 50 bin ton palamut yakalandı." değerlendirmesinde bulundu.

"BALIKÇILAR İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ"

Balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Özkaya, sektörün yıllık 2 milyar doları aşan bir ihracat rakamı yakaladığını ve bu alanda artış ivmesinin devam ettiğini vurguladı.

"MÜSİLAJDAN DOLAYI MARMARA'DA BALIKÇILARIMIZ SEZONU ERKEN KAPATTI"

Özkaya, denizlerdeki yaşamı olumsuz etkileyen müsilajın bu yıl tekrar görüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engelledi. Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Sektörümüze çok olumsuz bir etkisi olmadı ama önlem alınması lazım. İlerleyen yıllarda sektörümüze kötü etkileri olabilir." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut
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