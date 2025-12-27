HABER

Palandöken’de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Konaklı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Palandöken, dronla görüntülendi.

Palandöken'de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde etkili oldu. Sezonu geçen yıldan biriktirilen kar ve üretilen yaklaşık 300 bin metreküp karla açan Palandöken, yağışla birlikte tamamen beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 70 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yaklaşan yeni yıl öncesi yaşanan kar yağışı kayak sporuna gönül verenleri mutlu etti.

Konaklı Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

