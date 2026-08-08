Palandöken Geçidi’nde feci kaza: 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

Erzurum’da 2885 rakımlı Palandöken Geçidi’nde meydana gelen feci kazada bir otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazazedeyi tesadüfen yoldan geçen diğer sürücüler kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Erzurum - Tekman karayolunun Palandöken Geçidi mevkisinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Tekman yönüne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve yolcuların kazayı fark etmesi üzerine bölgede adeta can pazarı yaşandı. Vatandaşların büyük çabasıyla uçurumdan çıkarılan yaralı sürücü M.G., olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün belinde ve kaburgalarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.