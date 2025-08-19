Palandöken’de yangına karşı seferberlik

Planlama çerçevesinde ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Abdurrahman Gazi mevkiindeki ormanlık alanda bakım çalışmasına başlatıldı. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, "Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi’nin bulunduğu alandaki ormanlar çok sık bir yapıya sahip. Kuru dallar yoğunlukta ve orman içinde devrilmiş ağaçlar mevcut. Bunları yangını artıran faktörlerin başında geliyor. Bu alanlarda şu anda yanıcı madde yükü oldukça fazla görünüyor. Teşkilat olarak görevimiz benzeri alanlarda sağlıklı uygulamalarını yapmaktır. Bunu da bakım kesimleri ile yapıyoruz. Erzurum kent merkezinden bu alanlara bakıldığı zaman bir orman alanı görünmektedir. Bu da çok eskilere dayanmıyor. Bizim için bir ağaç bile değerlidir ve tekniği dışında kesilmesine asla izin vermeyiz. Ancak şu anda Müdürlüğümüzce Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi’ndeki durum özellikle yangın açısından ciddi bir risk taşımaktadır. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olarak burada bir damga uygulaması başlattık. Böylece kesimi yapılacak ağaçları belirlemiş olacağız. Bu işaretlemeler sonları gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak kesimler yapılacak. Böylece ortaya çıkarılacak her türlü materyal değerlendirilecektir" dedi.

(İHA)