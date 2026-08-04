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Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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