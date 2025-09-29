Pamukkale'de halk otobüsü şoförü fenalaştı

Olay, 14.30 civarında meydana geldi. Pamukkale'de şehir içi halk otobüsü şoförü M.K.F. aracını teslim almak için geldi. Bu sırada şoför aniden fenalaşarak yere düştü.

Mesai arkadaşları hemen müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. İlk müdahalenin ardından şoför ambulansla hastaneye götürüldü.

M.K.F.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak ağır çalışma şartlarının yorgun düşmesine neden olduğu belirtildi.

