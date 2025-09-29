HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pamukkale'de halk otobüsü şoförü fenalaştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir otobüs şoförü aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Pamukkale'de halk otobüsü şoförü fenalaştı

Olay, 14.30 civarında meydana geldi. Pamukkale'de şehir içi halk otobüsü şoförü M.K.F. aracını teslim almak için geldi. Bu sırada şoför aniden fenalaşarak yere düştü.

Mesai arkadaşları hemen müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. İlk müdahalenin ardından şoför ambulansla hastaneye götürüldü.

M.K.F.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak ağır çalışma şartlarının yorgun düşmesine neden olduğu belirtildi.

Pamukkale de halk otobüsü şoförü fenalaştı 1

Pamukkale de halk otobüsü şoförü fenalaştı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da polis uygulaması! Uyuşturucu madde ele geçirildiIsparta'da polis uygulaması! Uyuşturucu madde ele geçirildi
Metrelerce yüksekte tepetaklak asılı kaldı! Metrelerce yüksekte tepetaklak asılı kaldı!

Anahtar Kelimeler:
Şoför Denizli Pamukkale halk otobüsü sağlık durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.