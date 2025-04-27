Panama Başkonsolosu Delvalle'den 'İyidere Limanı' açıklaması! "İki kıtanın bağlantısını güçlendirme taahhüdü"

Rizeli Hukukçular Derneği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ortak düzenlediği 'Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi Paneli' Rize'de gerçekleştirildi.

Birçok önemli ismin katıldığı oturumda, Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle de konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN TİCARETİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Rize İyidere Limanı’nın bölgesel pazarlar ve küresel ticaret yolları için önemli olduğuna vurgu yapan Delvalle, "Günümüzde dünya, malların, insanların, sermayenin ve fikirlerin hareketiyle şekilleniyor. Artık mesele küresel ticarete bağlı olup olmadığınız değil, küresel ticarete ne kadar güçlü bir şekilde bağlı olduğunuz. Akıllı, stratejik ve geleceğe dönük altyapı yatırımları yapan ülkeler, önümüzdeki yüzyılın ticaretini şekillendirecek" dedi.

"İKİ KITANIN BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRME TAAHHÜDÜ"

Türkiye'nin de bu yönde yatırım yaptığını aktaran Delvalle, "Bu da bizi Rize İyidere Lojistik Limanı’na getiriyor. Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir bağlantı merkezi olarak büyüyen rolünü en iyi şekilde yansıtan, iddialı ve ileriye dönük bir proje. Bu liman, Türkiye’nin ekonomik dayanıklılık, bölgesel entegrasyon ve küresel rekabetçilik vizyonunun bir sembolüdür. Aynı zamanda, Rize İyidere Limanı yerel ekonomileri canlandıracak, binlerce istihdam yaratacak ve Türkiye’nin başta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere, tarım ürünleri, ham maddeler ve sanayi mallarını ihraç etme kapasitesini artıracaktır. Altyapı, ticaret ve küresel hareketten söz ederken, kendi ülkemin tecrübelerine de dayanarak konuşuyorum. Panama, dünyanın en ikonik altyapı projelerinden biri olan Panama Kanalı’na ev sahipliği yapıyor. Ancak biz yalnızca kanalla sınırlı değiliz; iki okyanusta son teknolojiye sahip limanlara, çok modlu bir taşıma sistemine, deniz ticareti için sağlam bir hukuk altyapısına ve Amerika kıtasında önemli bir finans ve ticaret merkezi olarak tanınan bir yapıya sahibiz. Türkiye gibi bizim de gücümüz coğrafi konumumuzda yatıyor. Biz 'Amerikaların köprüsü'yüz; Türkiye ise Avrupa ile Asya arasında köprü konumundadır. Her iki ülke de bilir ki yalnızca coğrafya yetmez. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için stratejik yatırımlar ve uluslararası işbirliği şarttır. İşte Rize İyidere Limanı da tam olarak bunu temsil ediyor: İki kıtanın bağlantısını güçlendirme taahhüdü. Şimdi burada bulunan, lojistik, uluslararası ticaret ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere seslenmek istiyorum. Ticaretin geleceği, Rize İyidere Limanı gibi projelerde yazılıyor. Yarın, tedarik zincirlerini yöneten, sınır ötesi verimliliği artıran ve regülasyonlara uyumu sağlayan profesyoneller sizler olacaksınız" dedi.

Program sonrası Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle'ye plaket takdim edildi.