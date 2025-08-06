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Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu!

Pandemide canı sıkılınca kızının tavsiyesi üzerine girdiği üniversite sınavını kazanarak eğitim hayatına yeniden başlayan 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan üniversite okuma hayali olanlara örnek oldu. Karaarslan sanat tarihi bölümünü birincilikle tamamlayarak akademik kariyerine devam etme kararı aldı.

Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu!

Bursa'da yaşayan 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan (50), pandemi döneminde aldığı ani kararla kızlarının da desteği ile üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası babasının da tarih öğretmeni olması vesilesiyle tek tercihi olan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü kazandı.

Eğitim hayatına uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Karaaslan, öğrencilik döneminde hem akademik hem de sosyal anlamda örnek bir öğrenci profili çizdi. Derslere düzenli katılımı ve disiplinli çalışma şekliyle dikkat çeken Karaaslan, 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olurken, Fen Edebiyat Fakültesi genelinde 13 bölüm arasından dördüncülüğü elde etti.

Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu! 1

Karaaslan'ın genç öğrencilerle kurduğu sıcak ilişkiler öğretmenlerin takdirini toplarken, ailesinden aldığı destek de başarısını perçinledi. Karaaslan şimdi akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeye hazırlanıyor.

YÜKSEK LİSANS YAPMA KARARI ALDI

Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu! 2

Çok güzel bir akademik dönem geçirdiğini kaydeden Meltem Karaaslan, yüksek lisansla eğitimine devam edeceğini söyleyip, "Pandemide evde canım sıkılırken büyük kızım anne bir sınava gir kendini dene dedi böylece sınava hiç çalışmadan girdim. Tek tercih yaptım, Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi.

Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu! 3

Sonra nasıl okurum, gençlerin arasında yapabilir miyim derken başladığımda ortam ve gençlerin arasında olmak çok hoşuma gitti. Babam zaten tarih öğretmeni tarihe ve özellikle müzelere merakım vardı. Sonrasında okulda sanat tarihini öğrendim. Okullarda en önde oturan büyük ablalar olurmuş onlardan biri de ben oldum.

Öğrencilerle iletişimimiz çok iyiydi, herkes beni çok sevdi. Onlara sınıfın çalışkanı olarak notlar veriyordum. Öğrencilerden ziyade öğretmenler de sınıfta yetişkin insanların olmasını önemsiyor, bizim dengeyi sağladığımızı düşünüyorlardı. Güzel keyifli bir dört yıl geçirdik fakat ben birincilik beklemiyordum.

ÖĞRETMENLERİ FARK ETTİ

Pandemide canı sıkılınca sınava girdi: 50 yaşındaki 5 çocuklu anne üniversitede bölüm birincisi oldu! 4

Öğretmenlerim fark etmişler, 3.91 ortalamam vardı kendi bölümümde birincilik ve 13 bölüm içerisinde Fen Edebiyat Fakültesinin de dördüncüsü oldum.

BAŞTA GEREK YOK DEDİLER SONRA DESTEKLEDİLER

Ailem başta benim 5 tane çocuk ile yorulduğumu düşündükleri için gerek yok dediler sonrasında hoşuma gittiğini gördüklerinde onlar da destekledi. En çok eşim destek oldu bu konuda her zaman arkamdaydı keza kızlarım da öyle.

Genelde yaş itibarıyla bizim neslimiz biraz disiplinli bir nesil olduğu için her şeyi programlı yapınca doğru bir şekilde işliyor. Devamında yüksek lisans ile akademik hayatıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Bursa
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