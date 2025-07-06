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Panelvan araç dereye uçtu: Tatil için Bolu'ya gelen çift ölümden döndü

Bolu-Abant karayolunda kontrolden çıkan panelvan aracın dereye uçtu. Tatil için Bolu'ya gelen çift, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Panelvan araç dereye uçtu: Tatil için Bolu'ya gelen çift ölümden döndü
Begüm Özkaynak

Kaza, Bolu-Abant karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nden Abant Gölü'ne gitmek üzere yola çıkan T. S. idaresindeki 41 E 4150 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, dereye yuvarlanan araca müdahale ederek içeride mahsur kalan T.S ve eşi L.S.'yi araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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