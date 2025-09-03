Panik atak tansiyonu yükseltir mi? Panik atağın tansiyona etkisi

Aniden ve beklenmeyen bir anda meydana gelen, kişilerde çok yoğun stres ve kaygı, korku, panik hissi oluşmasına neden olan panik atak, bir tür ruhsal bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Yaşanan atağın kendi kadar yeniden ortaya çıkması ya da bitmemesi ile ilgili endişe ve korku yaşanması da atak anını daha da şiddetli hale getirmektedir.

Panik atak çeşitli birçok farklı duruma bağlı olarak tetiklenip ortaya çıkabilmektedir. Anlık bir stres, heyecan durumu, sınava girmeden hemen önce yaşanan stresin birikmesi, çeşitli korkular ile yüzleşmeden hemen önceki süreçler panik atak yaşanmasına neden olabilmektedir. Ayı şekilde panik atak durumu da farklı başka hastalıkların oluşmasına yol açabilmektedir.

Aniden meydana gelebilen panik atak çeşitli belirtiler ile kendini göstermektedir. Belli başlı belirtiler şunlardır:

Göğüste şiddetli ağrı hissi

Göğüste sıkışma hissi

Kalp çarpıntısı

Kalbin çok güçlü ya da çok hızlı bir şekilde attığını hissetme

Baş dönmesi

Sersemlik hissi

Vücutta karıncalanma ve uyuşma

Karın ağrısı

Bulantı

Ateş basması

Üşüme hissi

Bayılacak gibi hissetme

Boğuluyor gibi hissetme

Nefes alamama

Aniden gelen ölüm korkusu

Kontrolü kaybetme korkusu

Sarsılma hissi

Titreme

Her yaştan insanda ani bir şekilde meydana gelebilen panik atakları, mide sorunlarından tansiyon ile ilgili rahatsızlıklara kadar birçok farklı hastalığı tetikleyebilir ya da meydana gelmesine yol açabilir. Nabız ile birlikte tansiyon da aniden yükselerek kişide başka hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Panik atak krizleri yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürebilmektedir. Ancak ortaya çıkmış olan ani atağın nedenine bağlı olarak geçmesi yarım saati de bulabilir. Sürenin ne kadar olacağı kişiden kişiye de değişebilen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak panik atak yaşama yaşı olarak 15-20 yaşları gösterilse de panik atak her yaşta ortaya çıkabilen bir durum olarak kabul edilmektedir.

Panik atak tansiyonu yükseltir mi?

Stres tansiyon rahatsızlıklarını tetikleyici etkiye sahiptir. Özellikle yüksek tansiyon tanısı konmuş olan kişilerin stres oluşturabilecek durumlardan uzak durması tavsiye edilir. Aynı şekilde panik atak rahatsızlığı da tansiyon hastalığını tetikleyici olabilmektedir.

Günümüzde daha çok genç bireylerde görülen yüksek tansiyon genel olarak ve sıklıkla yaşanan panik atak krizlerine bağlı olarak gelişmektedir. Panik atak taşikardi rahatsızlığı ile birlikte görülebilen vazoaktim amin adı verilen ve tansiyonun yükselmesine neden olan bazı hormonların salgılanmasına neden olur. Bu durum da tansiyonun ve nabzın yükselmesine sebebiyet vermektedir.

Durum bir süre sonra normale dönse de yaşanan stres bir süre daha kişi üzerinde etkili olabilir. Kontrol altına alınamayan panik atak kalıcı bazı başka hastalıklara da neden olabilmektedir.

Panik atağın tansiyona etkisi nedir?

Tedavi edilemeyen ve kişide zaman içinde kalıcı hale gelen panik atak durumu, kalıcı depresyona, çeşitli bağımlılıklara ya da bazı psikolojik hastalık tanılarının konmasına kadar ilerleyebilen bir durumdur. Kısa ve uzun vadede insan sağlığına ciddi hasarlar verebilen panik atak durumu yaşanan krizlerle birlikte nabzın ve tansiyonun da ani bir şekilde ve çok yüksek oranlarda çıkmasına neden olmaktadır.