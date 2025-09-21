HABER

Papa’dan Gazze için barış çağrısı! "İntikama dayalı bir gelecek yoktur"

Kataoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Gazze için bir kez daha barış çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Papa, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını belirterek, Gazze'de acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini söyledi.

BARIŞ ÇAĞRISI

Papa, Gazze için bir kez daha barış çağrısında bulunarak, "Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Papa
