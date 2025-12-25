HABER

Papa’dan Noel mesajında 'dünya barışı' çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Noel mesajında dünya geneli için barış çağrısında bulundu. Orta Doğu'ya selam gönderen Papa, “Onlarla yakın zamanda ilk seyahatimde buluştum. Korkularını dinledim ve onları aşan güç dengeleri karşısında duydukları çaresizlik hissini çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, dün ve bugün Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'nda ilk Noel ayinlerini yönetti. Papa, bu sabahki ayinde, çadırlarda yaşayan Gazzelileri ve yerlerinden edinmiş insanları düşündüğünü belirtti. Papa, bu ayinin ardından geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı. Barışın sorumluluktan geçtiğini kaydeden Papa, dünyanın değişmesi için; herkesin başkalarını suçlamak yerine kendi eksiklerini kabul etmesini ayrıca nefret, şiddet ve çatışmayı reddederek, diyalog, barış ve uzlaşma için üzerlerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi.

"ÇARESİZLİK HİSSİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Orta Doğu'ya selam gönderen Papa, “Onlarla yakın zamanda ilk seyahatimde buluştum. Korkularını dinledim ve onları aşan güç dengeleri karşısında duydukları çaresizlik hissini çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Papa 14’üncü Leo, Noel gününde Lübnan, Filistin, İsrail ile Suriye için adalet, barış ve istikrar dilediklerini aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen ve Ukrayna halkı için dua ettiğini dile getiren Papa, “Silahlar sussun ve uluslararası toplumun desteğiyle taraflar, samimi, doğrudan ve saygılı bir diyalog kurma cesaretini bulsun” diye konuştu.

DÜNYA BARIŞI MESAJI VERDİ

Siyasi istikrarsızlık ve terör nedeniyle acı çekenler için de barış dileyen Papa; Sudan, Güney Sudan, Mali, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndekileri andığını söyledi. Papa 14’üncü Leo, Haiti'de de her türlü şiddetin sona ermesi ve barış ile uzlaşma yolunda ilerlenmesi çağrısı yaparken ayrıca Tayland ile Kamboçya arasındaki dostluğun yeniden tesis edilmesini ve ilgili tarafların uzlaşma ile barış için çaba göstermeye devam etmelerini dilediklerini vurguladı.

Papa, açlık ve yoksulluk içindeki Gazze halkını, Yemen halkını, başka bir yerde gelecek aramak için yurdundan kaçmak durumunda kalanları, Akdeniz’i geçen veya Amerika kıtasında yol alan düzensiz göçmenleri, işini kaybedenlerle ve iş arayanları unutmamaları gerektiğini belirtti.

25 Aralık 2025
