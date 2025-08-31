Papa’dan Ukrayna çağrısı! "Acilen ateşkes ilan edilmeli"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Duanın ardından konuşma yapan Papa, Ukrayna'daki savaşın ölüm ve yıkıma yol açmaya devam ettiğini söyledi.

"ACİLEN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Ukrayna'daki duruma hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini belirten Papa, “Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir" ifadelerini kullandı.

Papa 14’üncü Leo, ABD'nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıya da değinerek, "Okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı'ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim" diye konuştu.

"HER GÜN TEKRARLANIYOR"

Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin alabora olması sonucu 69 kişinin yaşamını yitildiğini ve yaklaşık 100 kişinin hala kayıp olduğunu hatırlatan Papa, "Bu ölümcül trajedi dünyanın dört bir yanında her gün tekrarlanıyor" dedi.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır