Paprikanın faydaları nelerdir? Paprika biberi neye iyi gelir?

İber Yarımadası'nda ticareti de yapılan paprika, Kuzey Amerika ve Orta Meksika’da çok uzun zamandan beri yetiştirilmektedir. Hem tatlı hem acı türleri bulunan paprikanın ayrıca insan sağlığı açısından birçok yararı da keşfedilmişti. Aromaları ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren bu baharatın yapımında tohumların yarısından fazlası çıkartılır. Acı paprikada ise bir miktar tohum ve sap da bulunmaktadır. Sarı, kırmızı ve turuncu renklerde olan bu baharatın renk çeşitliği içeriğindeki karotenodidden kaynaklanmaktadır.

Paprikanın faydaları nelerdir?

Gereksinim duyduğu özelikler çok fazla olmadığı için dünyanın neredeyse her bölgesinde yetişebilen paprika insan sağlığı açısından birçok faydaya sahiptir. İçerdiği özelikler ve insan sağlığına olan faydalarından bazıları şu şekildedir:

C vitamini barındırır.

Sinir sistemini korur.

Ağrı kesici etkisi vardır.

Kolesterolü dengeleyicidir.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Hücre yeniler.

Soğuk algınlığına karşı vücudu korur.

Enerji verir.

Mutluluk hormonunu güçlendirir.

Yaraların onarımını hızlandırır.

Kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Toksinleri atar.

Romatizmal ağrıları dindirir.

Göz sağlığı için faydalıdır.

Paprika biberi neye iyi gelir?

Paprika biberi C vitamini açısından son derece zengin bir besindir. Limondan daha etkili olduğu da kabul edilen paprika biberi kan dolaşımın hızlandırarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Şiddetli baş ağrılarını ve regl dönemi ortaya çıkan sancıları da dindiren paprika biberi bir insanın vücudunun günlük ihtiyaç duyacağı C vitamini ihtiyacını tek başına karşılamaktadır.

Taze paprika biberi buzdolabında 3 hafta kadar süre ile saklanabilir. Derin dondurucuya koyulduğu zaman ise daha uzun süre bozulmadan durabilmektedir. Toz hali ile de ağzı sıkıca kapatılma koşulu ile güneş almayan serin bir bölgede uzun süre korunabilir.

Soğuk algınlığına da iyi gelen paprika biber, kış aylarının soğuk günlerinde olası hastalıklara karşı vücudu daha dirençli kılar. Aynı zamanda mevcut hastalıkların iyileşme sürecini de hızlandırdığı bilinmektedir. Çay formunda da tüketilebilen paprika üşüme nöbetlerine de iyi gelir. Yaraları, döküntüleri, ciltteki kızarıklıkları da iyileştirdiği bilinen paprika, mide asidini düzenleyici etkiye de sahiptir.

Paprika ne işe yarar?

İçeriğinde yer alan etken maddeler sayesinde paprika biberi ve baharatı ilaç sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. İlaç sektöründe çok sık kullanılan bu besin kapsül ve hap formundaki ilaçlar dışında merhemlerde de yer almaktadır. Kanser hücrelerini öldürdüğü iddia edildiği görülen paprika son derece etkin ve faydalı bir besin olarak bilinmektedir. Antitümör özelliği bulunduğu öne sürülen paprika laboratuvar çalışmalarında kapsaisin maddesinin etkilerini keşfetmiştir. Buna göre mide, mesane, yemek borusu, prostat, göğüs, karaciğer ve akciğerlerdeki kanser hücrelerini öldürdüğü tespit edilmiştir.

Özellikle Macar mutfağının başat baharatlarından biri olan paprika bazı yazılı kaynaklara göre Türklerin Macaristan’ı işgal ettikleri süreçten sonra bu mutfağa girmiştir. Farklı türleri bulunan paprika hem acı hem de tatlı olarak yetişmektedir. Gulaş ve benzeri yemeklerde hafif acılık katması amacı ile kullanılan paprika aynı zamanda süs ve dekor amaçlı olarak da çeşitli tariflere eklenebilmektedir. Paprikanın biber haliyle ve baharat formunda işe yaradığı faydalı olduğu bazı durumlar şunlardır:

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede metabolizmanın daha hızlı ve daha sağlıklı olarak çalışmasını sağlar.

Mide asidini ve kolesterolü düzenler.

Mikrop öldürücü etkisi olduğu için özellikle diyabet hastası olan kişilerin kullanması önerilir.

Merhem olarak kullanıldığı zaman yaraları ve çitteki çeşitli nedenlerden ötürü oluşmuş olan tahrişleri iyileştirir.

Sağlığa olan birçok faydası bilinse de paprikanın da doktor kontrolünde ve bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde istenmeyen bazı sorunlar ve kalıcı sağlık problemleri yaşanabilir. Olası bazı yan etkilerden bazıları şunlardır: