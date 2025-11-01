HABER

Paranın ilk basıldığı Sardes Antik Kenti artık gece de parlıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz Temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Sardes Antik Kenti’nde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı ve bölgede gece müzeciliği uygulaması resmen başlatıldı.

Sardes Antik Kenti’nde Nisan ayından itibaren ziyaretçiler, antik kenti gece ışıkları altında gezebilecek.

Lidya Krallığı’na başkentlik yapan ve tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak kabul edilen Sardes’te ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Nisan ayı ortası itibarıyla ziyaretçiler; Artemis Tapınağı, Gymnasium ve hamam kompleksini özel ışıklandırmalar eşliğinde görme fırsatı bulacak.

Öte yandan, gece müzeciliği kapsamında gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmalarıyla birlikte tarihi dokusu vurgulanan Sardes Antik Kentinde çekilen dron görüntüleri, kentin binlerce yıllık ihtişamını gözler önüne serdi. Altın rengi ışıklarla aydınlatılan sütunlar ve yapılar, hem tarih meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İHA

